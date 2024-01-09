МВД: Финляндия не откроет границу с Россией

Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией после 14 января. Об этом 9 января в эфире телеканала MTV3 заявила глава МВД страны Мари Рантанен, пишет ТАСС.

По мнению чиновницы, никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе не произошло, поэтому «существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью MTV3 рассказал, что для решения проблемы с беженцами будут рассмотрены все возможные сценарии. Есть предложение в определенных случаях возвращать беженцев с границы обратно в Россию без предоставления им убежища.