МВД: Финляндия не откроет границу с Россией

Финляндия не будет открывать КПП на границе с Россией после 14 января. Об этом 9 января в эфире телеканала MTV3 заявила глава МВД страны Мари Рантанен, пишет ТАСС.
По мнению чиновницы, никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе не произошло, поэтому «существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью MTV3 рассказал, что для решения проблемы с беженцами будут рассмотрены все возможные сценарии. Есть предложение в определенных случаях возвращать беженцев с границы обратно в Россию без предоставления им убежища.
В интервью Yle премьер сказал, что на данный момент «в России ничего не изменилось». Для открытия КПП необходимо, чтобы «ситуация на границе сохранялась спокойной». Орпо заявил, что при принятии решения на одной чаше находится граница и национальная безопасность, а на другой – к примеру, положение россиян, проживающих в Финляндии. Правительство считает, что «безопасность границ является для нас критическим вопросом».
Решение кабмин примет в ближайшие дни.
Ранее Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что решение о закрытии границы, вероятнее всего, будет продлено после 15 января. Собеседники издания утверждают, что Финляндия думает над поправками в действующее законодательство. Один из рассматриваемых вариантов — пускать через российско-финские КПП только россиян и только финнов.