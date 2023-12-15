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    Финны не впустили последних: людям пришлось разворачиваться в Россию

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    3 комментария

    Десятки авто оставались на финской границе, когда она закрылась, судя по видео трансляции Yle и рассказам очевидцев. Тем, кому не повезло — пришлось разворачиваться.

    «Прошли нашу границу в 18 часов. Наши выпустили, а финны не пустили... Начали тракторами баррикадировать, ставить блоки. И люди поняли, что машины не пропустят. Машин много. И десятки мигрантов, прошедших нашу границу, так же остались перед финскими воротами», — рассказал «Фонтанке» вечером 15 декабря очевидец.

    Как пишет Yle, как только граница закрылась, всем оставшимся у закрытых ворот было приказано покинуть территорию пограничной станции, и после небольшой стачки они неохотно начали садиться в свои машины и уезжать. Последние легковые автомобили покинули окрестности пограничного перехода Ваалимаа спустя час с момента закрытия восточной границы.

    Ближайший месяц желающим поехать в Россию из Финляндии или обратно придется искать другие маршруты. Один из вариантов — паромы между Таллином и Хельсинки. Эстония не стала закрывать границу, не смотря на предупреждения о такой возможности.

    На пограничный переход Ниирала за сутки прибыли 84 просителя убежища. В Ваалимаа — 124. Как снова закрывалась граница Суоми — читайте в нашем материале.

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    ФинляндияЗакрытие границы с Россией
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    Комментарии 3

    Гость15 Дек 2023 в 23:19
    Наречие «несмотря» пишется слитно.
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 23:17
    Спасибо Путин за назад в СССР!
    Теперь главное не развалиться осталось правда...
    +1−0
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