Финны не впустили последних: людям пришлось разворачиваться в Россию

Десятки авто оставались на финской границе, когда она закрылась, судя по видео трансляции Yle и рассказам очевидцев. Тем, кому не повезло — пришлось разворачиваться.



«Прошли нашу границу в 18 часов. Наши выпустили, а финны не пустили... Начали тракторами баррикадировать, ставить блоки. И люди поняли, что машины не пропустят. Машин много. И десятки мигрантов, прошедших нашу границу, так же остались перед финскими воротами», — рассказал «Фонтанке» вечером 15 декабря очевидец.

Как пишет Yle, как только граница закрылась, всем оставшимся у закрытых ворот было приказано покинуть территорию пограничной станции, и после небольшой стачки они неохотно начали садиться в свои машины и уезжать. Последние легковые автомобили покинули окрестности пограничного перехода Ваалимаа спустя час с момента закрытия восточной границы.