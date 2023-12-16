Yle: ночь на финской границе прошла спокойно, мигранты жгли костры

Ночь на пограничном переходе «Ваалимаа» прошла спокойно, попыток мигрантов прорваться через границу не было. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает финское издание Yle со ссылкой на главу Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф.
По его словам, вчера около погранперехода оставалась группа людей, которые после закрытия шлагбаумов зажгли костры и находились здесь до утра, но не создавали беспокойства.
«После закрытия границы на российской стороне остались машины, которые не успели выехать в Финляндию», — уточняется в публикации.
Как ранее писала «Фонтанка», десятки автомобилей оставались на финской границе, когда она закрылась вечером в пятницу,
Ближайший месяц желающим поехать в Россию из Финляндии или обратно придется искать другие маршруты. Один из вариантов — паромы между Таллином и Хельсинки. Эстония не стала закрывать границу, несмотря на предупреждения о такой возможности.
На пограничный переход «Ниирала» за сутки прибыли 84 просителя убежища. На «Ваалимаа» — 124. Как снова закрывалась граница Суоми — читайте в нашем материале.