Yle: ночь на финской границе прошла спокойно, мигранты жгли костры

Ночь на пограничном переходе «Ваалимаа» прошла спокойно, попыток мигрантов прорваться через границу не было. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает финское издание Yle со ссылкой на главу Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф.



По его словам, вчера около погранперехода оставалась группа людей, которые после закрытия шлагбаумов зажгли костры и находились здесь до утра, но не создавали беспокойства.



«После закрытия границы на российской стороне остались машины, которые не успели выехать в Финляндию», — уточняется в публикации.

