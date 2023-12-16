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    Yle: ночь на финской границе прошла спокойно, мигранты жгли костры

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    35 комментариев

    Ночь на пограничном переходе «Ваалимаа» прошла спокойно, попыток мигрантов прорваться через границу не было. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает финское издание Yle со ссылкой на главу Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф.

    По его словам, вчера около погранперехода оставалась группа людей, которые после закрытия шлагбаумов зажгли костры и находились здесь до утра, но не создавали беспокойства.

    «После закрытия границы на российской стороне остались машины, которые не успели выехать в Финляндию», — уточняется в публикации.

    Как ранее писала «Фонтанка», десятки автомобилей оставались на финской границе, когда она закрылась вечером в пятницу, 15 декабря. Тем, кому не повезло, пришлось разворачиваться.

    Ближайший месяц желающим поехать в Россию из Финляндии или обратно придется искать другие маршруты. Один из вариантов — паромы между Таллином и Хельсинки. Эстония не стала закрывать границу, несмотря на предупреждения о такой возможности.

    На пограничный переход «Ниирала» за сутки прибыли 84 просителя убежища. На «Ваалимаа» — 124. Как снова закрывалась граница Суоми — читайте в нашем материале.

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    Граница России и Финляндии
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    Комментарии 35

    Гость16 Дек 2023 в 14:13
    Любопытно. Те финны, которые пересекали границу в Россию, чтобы затариться крупами с мукой и бензином, дизелем, успели заехать обратно в Суоми до закрытия границы? Или теперь будут возвращаться через Таллин на пароме? Если так? То они непременно будут благодарны Правительству Суоми за такую заботу.
    +1−6
    27587565816 Дек 2023 в 14:06
    кстати ...там все однополые... и все рвутся в Европу ...не пропаганда ли это...!!!????
    +0−1
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