Helsingin Sanomat: Финляндия склоняется к тому, чтобы не открывать границу с Россией

Решение о временном закрытии границы с Финляндией истекает 15 января и нового пока нет. Издание Helsingin Sanomat пишет, что вряд ли проезд будет открыт.

Источники издания в правительстве сообщили, что, вероятней всего, решение о закрытии границы будет продлено и маловероятно, что на неограниченный срок. Издание отмечает, что правительству нужны веские юридические причины. Ими могут послужить данные разведки или фактическая обстановка на границе — если, к примеру, к КПП начнет прибывать больше просителей убежища. Так или иначе, решение должно быть принято не позднее чем за сутки, в противном случае в полночь 15 января КПП должны открыть. Быть может, это будет только один пункт на восточной границе.