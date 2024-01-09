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    Helsingin Sanomat: Финляндия склоняется к тому, чтобы не открывать границу с Россией

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    Решение о временном закрытии границы с Финляндией истекает 15 января и нового пока нет. Издание Helsingin Sanomat пишет, что вряд ли проезд будет открыт.

    Источники издания в правительстве сообщили, что, вероятней всего, решение о закрытии границы будет продлено и маловероятно, что на неограниченный срок. Издание отмечает, что правительству нужны веские юридические причины. Ими могут послужить данные разведки или фактическая обстановка на границе — если, к примеру, к КПП начнет прибывать больше просителей убежища. Так или иначе, решение должно быть принято не позднее чем за сутки, в противном случае в полночь 15 января КПП должны открыть. Быть может, это будет только один пункт на восточной границе.

    Также в статье сказано, что Финляндия думает над поправками в действующее законодательство. Один из рассматриваемых вариантов — пускать через российско-финские КПП только россиян и только финнов.

    Официальной причиной закрытия финнами границы с Россией стал так называемый «мигрантский кризис». О потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через границу РФ и Финляндии на велосипедах, «Фонтанка» рассказывала здесь.
    Финская граница официально закрылась на месяц с вечера 15 декабря. Но мигранты с российской стороны никуда не делись — те, кто не успел пересечь границу, жгли ночью костры.

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