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    На эстонской границе — очередь на пять часов. И еще одна — в туалет

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    Примерно пять часов, по подсчетам бывалых, придется стоять тем, кто хочет попасть в Россию из Эстонии днем 29 сентября. Очевидцы из Нарвы передают, что за полчаса удается продвинуться лишь на пару метров — а значит, стоять придется часов пять. Арифметика — родом из опыта: кому-то уже приходилось ранее стоять в этой же очереди все 8 часов.

    Погода тем временем меняется не в лучшую сторону: пока что на границе солнечно, но ветрено, и в скором времени обещают дождь. В любом случае летние температуры ушли безвозвратно. Предприимчивые пенсионерки продают стоящим в очереди яблоки и клюкву. Еще одно местное развлечение — поход в туалет. Сейчас, по свидетельствам с места, там очередь уже на 16 человек.

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    «Фонтанка» уже рассказывала об очередях на эстонской границе — им несколько причин: это и невозможность попасть в Европу через Финляндию, и более строгие правила досмотра, и в принципе низкая пропускная способность границы. Кроме того, с весны 2024 года граница в Нарве закрывается на ночь, а автобусы из Таллина через Тарту и Псков ходят не каждый день.

    Тем не менее люди в очереди не ропщут — признаются, что понимали, на что шли: при наличии визы такой путь из Европы в Россию всё равно оказывается дешевле перелета через Стамбул или Ереван.

    Напомним, в начале августа Эстония усилила таможенный контроль на границе — в рамках борьбы с вывозом в Россию санкционной продукции. Власти предупредили, что будут досматривать транспорт и пассажиров с привлечением рентгеновского оборудования, а в случае необходимости — вскрывать товары.

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