На эстонской границе — очередь на пять часов. И еще одна — в туалет

Примерно пять часов, по подсчетам бывалых, придется стоять тем, кто хочет попасть в Россию из Эстонии днем
Погода тем временем меняется не в лучшую сторону: пока что на границе солнечно, но ветрено, и в скором времени обещают дождь. В любом случае летние температуры ушли безвозвратно. Предприимчивые пенсионерки продают стоящим в очереди яблоки и клюкву. Еще одно местное развлечение — поход в туалет. Сейчас, по свидетельствам с места, там очередь уже на
«Фонтанка» уже рассказывала об очередях на эстонской границе — им несколько причин: это и невозможность попасть в Европу через Финляндию, и более строгие правила досмотра, и в принципе низкая пропускная способность границы. Кроме того, с весны
Тем не менее люди в очереди не ропщут — признаются, что понимали, на что шли: при наличии визы такой путь из Европы в Россию всё равно оказывается дешевле перелета через Стамбул или Ереван.
Напомним, в начале августа Эстония усилила таможенный контроль на границе — в рамках борьбы с вывозом в Россию санкционной продукции. Власти предупредили, что будут досматривать транспорт и пассажиров с привлечением рентгеновского оборудования, а в случае необходимости — вскрывать товары.