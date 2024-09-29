На эстонской границе — очередь на пять часов. И еще одна — в туалет

Примерно пять часов, по подсчетам бывалых, придется стоять тем, кто хочет попасть в Россию из Эстонии днем 29 сентября . Очевидцы из Нарвы передают, что за полчаса удается продвинуться лишь на пару метров — а значит, стоять придется часов пять. Арифметика — родом из опыта: кому-то уже приходилось ранее стоять в этой же очереди все 8 часов .



Погода тем временем меняется не в лучшую сторону: пока что на границе солнечно, но ветрено, и в скором времени обещают дождь. В любом случае летние температуры ушли безвозвратно. Предприимчивые пенсионерки продают стоящим в очереди яблоки и клюкву. Еще одно местное развлечение — поход в туалет. Сейчас, по свидетельствам с места, там очередь уже на 16 человек .