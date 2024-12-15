Суд запретил каналы автомобилистов-«шашечников» из Петербурга

Столичный суд запретил три Telegram-канала автомобилистов-«шашечников», которые «пропагандируют опасную езду», нарушая ПДД. Об этом в воскресенье сообщается на сайте суда.

В Дорогомиловский суд Москвы прокурор подал иск о том, что Telegram-каналы автомобилистов-«шашечников» из Петербурга, Москвы и Екатеринбурга побуждают своих читателей к нарушению правил дорожного движения.

«Сведения, размещенные на указанных выше интернет-сайтах, пропагандируют опасную езду, нарушения Правил дорожного движения, тем самым побуждают неопределенный круг лиц к совершению административных правонарушений и способствуют их совершению, влекут негативные социальные и экономические последствия», — указано в документе.

Подчеркивается, что доступ к Telegram-каналам открыт для всех, регистрация и пароль не требуются. Любой пользователь интернета может просмотреть содержимое указанных страниц и сохранить информацию в электронном виде.