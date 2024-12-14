Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за ураганного ветра и снегопада

Минэнерго Дагестана днем 14 декабря сообщило о том, что из-за технологических нарушений в электросетевом комплексе республики остались без света более 50 тысяч человек. Снег и ветер с порывами до 25 м/с повредили опоры ЛЭП, к устранению последствий привлекли 92 бригады специалистов.

В сообщении ведомства сказано, что сразу после разгула стихии без электричества оказались в несколько раз больше людей, но проблему удалось оперативно решить.

«Благодаря слаженной работе энергетики вернули свет в дома большей части потребителей. Это позволило почти в 3,5 раза снизить количество обесточенного населения. В настоящее время специалисты делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения оставшимся без электричества свыше 50 тыс. жителей республики. Завершить работы энергетики планируют до конца дня».

Без электричества оказались жители районов Дагестана, Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска, Каспийска и других населенных пунктов.

По ситуации на 21:00 Минэнерго Дагестана не сообщало о полном восстановлении электроснабжения. Ведомство публикует фото и видео последствий стихии, а также работ по их ликвидации.