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Город Происшествия Почти триста зданий остались без электричества в Приморском районе Петербурга

Почти триста зданий остались без электричества в Приморском районе Петербурга

24 898
20 комментариев

В зону отключения электричества в Приморском районе Петербурга попали порядка трёхсот зданий, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Света в домах нет более двух часов, специалисты восстанавливают электроснабжение.

Проснуться с кофе в субботу не смогли на улицах Парашютная, Планерная, Маршала Новикова, а также на проспекте Авиаконструкторов и Комендантском. По словам жителей, около семи часов утра они услышали три хлопка, после которых пропал свет. Без электроэнергии остался и крупный ЖК «Юбилейный квартал».

Жительница десятиэтажки на Планерной улице уточнила, что в её доме света нет без малого три часа.

В «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» рассказали, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ. Специалисты восстанавливают электроснабжение, к части абонентов свет уже должен вернуться.

«Бригады компании приступили к работам сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения. В настоящее время организуются резервные схемы подачи электроэнергии потребителям и их поэтапное подключение. У части ранее обесточенных абонентов уже восстановлено электроснабжение», — сообщили в пресс-службе.

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Россети Ленэнерго Отключение света Петербург Электроснабжение Авария ЖК Юбилейный квартал Приморский район
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Комментарии
20
Я.Я.Я.
1 час
У Фонтанки есть другая новость - В Приморском районе сбит БПЛА, интересно чем сбили и почему нет света.....
Отец Родной
2 часа
Отдаю дань уважения Фонтанке, она единственная из всего тырнета дала инфу по нонешним обломкам. Все дурастские телеграммы молчат как рыбы
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