Почти триста зданий остались без электричества в Приморском районе Петербурга

В зону отключения электричества в Приморском районе Петербурга попали порядка трёхсот зданий, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Света в домах нет более двух часов, специалисты восстанавливают электроснабжение.

Проснуться с кофе в субботу не смогли на улицах Парашютная, Планерная, Маршала Новикова, а также на проспекте Авиаконструкторов и Комендантском. По словам жителей, около семи часов утра они услышали три хлопка, после которых пропал свет. Без электроэнергии остался и крупный ЖК «Юбилейный квартал».