Почти триста зданий остались без электричества в Приморском районе Петербурга

В зону отключения электричества в Приморском районе Петербурга попали порядка трёхсот зданий, стало известно «Фонтанке» 19 октября. Света в домах нет более двух часов, специалисты восстанавливают электроснабжение.
Проснуться с кофе в субботу не смогли на улицах Парашютная, Планерная, Маршала Новикова, а также на проспекте Авиаконструкторов и Комендантском. По словам жителей, около семи часов утра они услышали три хлопка, после которых пропал свет. Без электроэнергии остался и крупный ЖК «Юбилейный квартал».
Жительница десятиэтажки на Планерной улице уточнила, что в её доме света нет без малого три часа.
В «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» рассказали, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ. Специалисты восстанавливают электроснабжение, к части абонентов свет уже должен вернуться.
«Бригады компании приступили к работам сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения. В настоящее время организуются резервные схемы подачи электроэнергии потребителям и их поэтапное подключение. У части ранее обесточенных абонентов уже восстановлено электроснабжение», — сообщили в пресс-службе.
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