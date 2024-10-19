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Происшествия Авария на подстанции оставила без света часть Приморского района

Авария на подстанции оставила без света часть Приморского района

10 560
5 комментариев

Причиной отключения электричества в части домов Приморского района Петербурга ранним утром 19 октября стала авария на подстанции. По данным «Фонтанки», в настоящий момент ведутся работы по устранению неполадок, угроз для горожан нет.

Сообщения о пропавшем электричестве стали поступать около семи утра. Жители Парашютной улицы, Комендантского проспекта, Планерной, Маршала Новикова и Авиаконструкторов говорили, что слышали три хлопка, после чего свет в домах полностью пропал. В частности, полностью обесточен крупный ЖК «Юбилейный квартал».

При этом метрополитен работу не прерывал. Причины отключения электричества устанавливаются.

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Комментарии
6
280122410
5 минут
На Парашютной улице видимо оперативное переключение потеряли 😢
Igor_SPb
27 минут
На Аэродромной почти в семь утра отключилось электроснабжение, но ненадолго, и десяти секунд не прошло, наверное. Вероятно, автоматически переключили на резервный фидер от другой подстанции. Странно, что я проснулся и услышал, как пикнул ИБП и отключился компьютер с дисковым массивом (круглосуточно работает, придется аккумуляторы проверить). Что разбудило - не понял, может тоже "хлопки" во сне услышал. После подачи включились телевизоры, изменился режим ночников, ожила электроника, в общем, пришлось наводить порядок. Любопытно, это авария, диверсия, дроны на "энергоструктуру" напали?
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