Авария на подстанции оставила без света часть Приморского района

Причиной отключения электричества в части домов Приморского района Петербурга ранним утром 19 октября стала авария на подстанции. По данным «Фонтанки», в настоящий момент ведутся работы по устранению неполадок, угроз для горожан нет.

Сообщения о пропавшем электричестве стали поступать около семи утра. Жители Парашютной улицы, Комендантского проспекта, Планерной, Маршала Новикова и Авиаконструкторов говорили, что слышали три хлопка, после чего свет в домах полностью пропал. В частности, полностью обесточен крупный ЖК «Юбилейный квартал».