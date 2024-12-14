В Грузии избрали президентом кандидата от «Грузинской мечты», футболиста Михаила Кавелашвили

В Грузии 14 декабря выбрали нового президента — кандидата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаила Кавелашвили, сообщает ТАСС . Это первые непрямые выборы президента в Грузии, которые были проведены только с участием выборщиков от парламента и региональных представительств. Кавелашвили был единственным кандидатом.

За нового президента проголосовали 224 члена коллегии из 300. Заседание проводили с 9 утра, в нем не участвовала оппозиция .

Жители Грузии протестуют против курса «Грузинской мечты» 18 дней подряд. Первая массовая акция прошла сразу после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз .

14 декабря с раннего утра жители протестуют против назначения президентом Михаила Кавелашвили, который известен своими консервативными взглядами. В частности, люди провели у парламента акцию «Покажи диплом, Кавелашвили», указывая на отсутствие у него высшего образования, а также играли в футбол, пародируя прошлое кандидата в президенты.

Действующий президент Саломе Зурабишвили еще в ноябре, после выбора актуального состава парламента, заявила, что не покинет свой пост. По ее мнению, депутаты, избранные по результатам последних парламентских выборов, нелегитимны, а значит, и выбранная ими кандидатура президента не может быть законной. Зурабишвили повторила свое намерение накануне, 13 декабря, и отметила, что не покинет президентский дворец . Ранее она выходила на акции протеста вместе с другими жителями Грузии, требуя соблюдения конституции, в которой прописан курс на евроинтеграцию.

Михаилу Кавелашвили 53 года, он был депутатом парламента от «Грузинской мечты». Он известен как футболист: начинал играть в тбилисском «Локомотиве», потом был в «Динамо» и российском клубе «Спартак-Алания». Некоторое время играл за «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». Входил в число 33 лучших футболистов России.