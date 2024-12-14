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Общество В Грузии избрали президентом кандидата от «Грузинской мечты», футболиста Михаила Кавелашвили

В Грузии избрали президентом кандидата от «Грузинской мечты», футболиста Михаила Кавелашвили

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13 комментариев

В Грузии 14 декабря выбрали нового президента — кандидата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаила Кавелашвили, сообщает ТАСС. Это первые непрямые выборы президента в Грузии, которые были проведены только с участием выборщиков от парламента и региональных представительств. Кавелашвили был единственным кандидатом.

За нового президента проголосовали 224 члена коллегии из 300. Заседание проводили с 9 утра, в нем не участвовала оппозиция.

Жители Грузии протестуют против курса «Грузинской мечты» 18 дней подряд. Первая массовая акция прошла сразу после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз.

14 декабря с раннего утра жители протестуют против назначения президентом Михаила Кавелашвили, который известен своими консервативными взглядами. В частности, люди провели у парламента акцию «Покажи диплом, Кавелашвили», указывая на отсутствие у него высшего образования, а также играли в футбол, пародируя прошлое кандидата в президенты.

Действующий президент Саломе Зурабишвили еще в ноябре, после выбора актуального состава парламента, заявила, что не покинет свой пост. По ее мнению, депутаты, избранные по результатам последних парламентских выборов, нелегитимны, а значит, и выбранная ими кандидатура президента не может быть законной. Зурабишвили повторила свое намерение накануне, 13 декабря, и отметила, что не покинет президентский дворец. Ранее она выходила на акции протеста вместе с другими жителями Грузии, требуя соблюдения конституции, в которой прописан курс на евроинтеграцию.

Михаилу Кавелашвили 53 года, он был депутатом парламента от «Грузинской мечты». Он известен как футболист: начинал играть в тбилисском «Локомотиве», потом был в «Динамо» и российском клубе «Спартак-Алания». Некоторое время играл за «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». Входил в число 33 лучших футболистов России.

Кавелашвили основал антизападное движение «Сила народа» и был одним из инициаторов разработки принятия грузинского закона об иностранных агентах.

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Комментарии
13
Заливщик голосовых планок
10 минут
Так теперь грузиянаш? Цветная Революция(ТМ) успешно завершена?
Дядя Бо
10 минут
Когда во главе государства таксисты, плотники IV разряда, футболисты, порядка можно не ждать.
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