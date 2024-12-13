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Общество «Я тут и останусь»: Зурабишвили заявила, что не намерена покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий

«Я тут и останусь»: Зурабишвили заявила, что не намерена покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий

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12 комментариев

Накануне выборов президента Грузии, назначенных на 14 декабря, действующий президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока ее полномочий 29 декабря. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает ТАСС.

«Никого оставлять не собираюсь. Я тут и останусь», — сказала Зурабишвили во время телеобращения. «Когда на выборах смогут легитимно избрать нового президента, я с радостью уступлю ему место», пообещала она и добавила, что президент Грузии остался в стране единственным легитимным институтом. В то же время, по ее словам, кандидат на пост президента, которого поддержит правящая партия «Грузинская мечта», будет «неконституционным».

Между тем протесты в Грузии продолжаются 16-й день. Поводом для них стало решение заморозить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Сегодня парламент Грузии принял пакет законов, запрещающих ношение масок и использование пиротехники на митингах. Президента же лишили права на государственную охрану после окончания полномочий. Это касается случаев, когда Конституционный суд установил нарушение Конституции или признаки преступления в действиях бывшего президента.

На президентских выборах, которые пройдут в субботу, всеобщее голосование впервые в истории страны не понадобится, поскольку главу государства после конституционной реформы определяют депутаты парламента и местных советов.

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Грузия Парламент Митинги Протесты Саломе Зурабишвили Выборы президента
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Комментарии
13
9041165789
55 минут
ну вынесут значит или выпинают, у грузин ещё здравомыслие преобладает пока над мракобесием не то что у каклoв
Гоша Белградский
33 минуты
Приживалка импортированная...
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