«Я тут и останусь»: Зурабишвили заявила, что не намерена покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий

Накануне выборов президента Грузии, назначенных на 14 декабря, действующий президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока ее полномочий 29 декабря. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает ТАСС.

«Никого оставлять не собираюсь. Я тут и останусь», — сказала Зурабишвили во время телеобращения. «Когда на выборах смогут легитимно избрать нового президента, я с радостью уступлю ему место», пообещала она и добавила, что президент Грузии остался в стране единственным легитимным институтом. В то же время, по ее словам, кандидат на пост президента, которого поддержит правящая партия «Грузинская мечта», будет «неконституционным».

Между тем протесты в Грузии продолжаются 16-й день. Поводом для них стало решение заморозить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Сегодня парламент Грузии принял пакет законов, запрещающих ношение масок и использование пиротехники на митингах. Президента же лишили права на государственную охрану после окончания полномочий. Это касается случаев, когда Конституционный суд установил нарушение Конституции или признаки преступления в действиях бывшего президента.

На президентских выборах, которые пройдут в субботу, всеобщее голосование впервые в истории страны не понадобится, поскольку главу государства после конституционной реформы определяют депутаты парламента и местных советов.