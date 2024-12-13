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Общество В Грузии запретили фейерверки, маски и лазерные указки на митингах

В Грузии запретили фейерверки, маски и лазерные указки на митингах

953
13 комментариев

Парламент Грузии после массовых протестов на улицах за четыре дня принял пакет законов, запрещающих ношение масок и использование пиротехники на митингах, сообщает Publika.

Как пишет издание 13 декабря, всего были приняты восемь законов, которые запрещают приносить на митинги пиротехнику, лазерные указки, а также использовать балаклавы, маски и другие средства для сокрытия лица.

Одновременно значительно увеличены штрафы. Использование пиротехники на митинге может обойтись физическому лицу в 5000 лари (примерно 1800 долларов), а использование лазеров или сокрытие лица — в 2000 лари (около 700 долларов). Также введены штрафы для тех, кто блокирует дороги или наносит надписи на здания и витрины.

Принятые изменения должен подписать президент Грузии. Однако в случае его отказа это может сделать спикер парламента.

Принятие изменений в законы связано с недавними уличными столкновениями в Грузии. Как писала «Фонтанка», с конца ноября в стране проходят протесты сторонников евроинтеграции. Правительство Грузии до 2028 года приостановило переговоры с ЕС о вступлении в объединение. На митингах задерживают также россиян.

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Комментарии
13
Доверчивый_5e4ce296a0900
1 час
А цепным псам запретили водометы, газ и дубинки?
Вася Петров
1 час
Так как они ориентируются на лучшие традиции российского парламентаризма, пусть начнут штрафовать себя за ношение масок во времена Ковида и свиного гриппа (в Тбилиси уже зимой 2019 все поголовно его боялись и ходили в масках). Для грузинских депутатов закон будет иметь обратную силу.
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