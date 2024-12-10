На митингах в Тбилиси были задержаны 15 россиян

В ходе митингов и беспорядков в столице Грузии были задержаны 15 россиян. Об этом 10 декабря сообщила Секция интересов РФ в стране, пишет ТАСС.

Ранее местное СМИ «Имеди» сообщало, что в ходе беспорядков в Тбилиси были задержаны 8 россиян. Их подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не знают, кто именно был задержан, однако Секция интересов РФ может установить, что им вменяется.

Напомним, с конца ноября в Грузии идут протесты сторонников евроинтеграции. Правительство страны до 2028 года приостановило переговоры с ЕС о вступлении в объединение.