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Общество На митингах в Тбилиси были задержаны 15 россиян

На митингах в Тбилиси были задержаны 15 россиян

1 530
17 комментариев

В ходе митингов и беспорядков в столице Грузии были задержаны 15 россиян. Об этом 10 декабря сообщила Секция интересов РФ в стране, пишет ТАСС.

Ранее местное СМИ «Имеди» сообщало, что в ходе беспорядков в Тбилиси были задержаны 8 россиян. Их подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не знают, кто именно был задержан, однако Секция интересов РФ может установить, что им вменяется.

Напомним, с конца ноября в Грузии идут протесты сторонников евроинтеграции. Правительство страны до 2028 года приостановило переговоры с ЕС о вступлении в объединение.

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Комментарии
17
Игорь Протасов
1 час
Попахивает лубянским духом :-)
Гость
1 час
золосеки вяло поквакали, и позавидовали тем, кто успел свалить от повестки. ХеХе
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