Песков: в Кремле не знают, кого из россиян задержали на беспорядках в Грузии

В Кремле не знают личностей задержанных на митингах в Грузии россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 декабря, пишут РИА Новости.

Ранее грузинское СМИ «Имеди» сообщило, что в ходе беспорядков в Тбилиси были задержаны 8 россиян за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Всего задержаны 220 человек, писала «Фонтанка». Трое арестованы по обвинению в нападении на полицейских и поджоге городского имущества.

«С другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны», — заявил Песков. Он добавил, что со стороны РФ в Грузии есть «определенное представительство», которое сможет установить, что вменяется этим 8 россиянам.

Протесты в Грузии начались в конце ноября, когда 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.