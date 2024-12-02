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Общество Песков: в Кремле не знают, кого из россиян задержали на беспорядках в Грузии

Песков: в Кремле не знают, кого из россиян задержали на беспорядках в Грузии

860
15 комментариев

В Кремле не знают личностей задержанных на митингах в Грузии россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 декабря, пишут РИА Новости.

Ранее грузинское СМИ «Имеди» сообщило, что в ходе беспорядков в Тбилиси были задержаны 8 россиян за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Всего задержаны 220 человек, писала «Фонтанка». Трое арестованы по обвинению в нападении на полицейских и поджоге городского имущества.

«С другой стороны, очевидно, что, принимая участие в нападении на силовиков, они нарушали закон страны», — заявил Песков. Он добавил, что со стороны РФ в Грузии есть «определенное представительство», которое сможет установить, что вменяется этим 8 россиянам.

Протесты в Грузии начались в конце ноября, когда 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

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Комментарии
15
282775133
1 час
02/12/2024 Песков: "Эрозия доллара набирает силу".
Rostik37
1 час
Ежели песков глаголит, что "не знают", значит они полностью осведомлены.
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