Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Будет ли доллар до 120 рублей?
Второй строитель метро
Промышленный Петербург
Кунсткамера расширяется
Путин про "Орешник"
Cколько зарабатывает кейтеринг
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Грузия до 2028 года не будет проводить переговоры о вступлении в ЕС и принимать европейские гранты

Грузия до 2028 года не будет проводить переговоры о вступлении в ЕС и принимать европейские гранты

1 071
7 комментариев

В Грузии на три года приостановили вопрос переговоров о вступлении страны в Европейский союз. Это решение приняла правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», сообщил 28 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС.  

«Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров до 2028 года. Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», — заявил Кобахидзе. 

Отметим, что двумя неделями ранее Кобахидзе предположил, что ЕС откроет переговоры о вступлении страны в союз в 2025 году.

В среду, 27 ноября, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили спрогнозировал, что вступление в ЕС разрушит экономику страны. Он отметил, что для этого шага Грузии надо подготовиться: если Грузия решит стать членом ЕС, то ей придется жить по законам Евросоюза, а значит, ввести визовый режим со многими странами. Кроме того, будет необходимо отменить режим свободной торговли с рядом государств. 

В июне этого года в Грузии вступил в силу закон «О прозрачности иностранного влияния», или закон об иноагентах. По словам Папуашвили, его целью является «укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне». Однако закон не одобрила бóльшая часть населения Грузии, и в стране начались массовые протесты. 

После принятого закона посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не отменят.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
"придется жить по законам Евросоюза, а значит, ввести визовый режим со многими странами". У стран ЕС наоборот безвизовый режим со всеми европейскими странами.
Гость
1 час
Это было понятно под чью дудку пляшут эти ..швили . А Дальше всё в руках народа
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Новости компаний
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
ТОП 5
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26