Грузия до 2028 года не будет проводить переговоры о вступлении в ЕС и принимать европейские гранты

В Грузии на три года приостановили вопрос переговоров о вступлении страны в Европейский союз. Это решение приняла правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», сообщил 28 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС.

«Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров до 2028 года. Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», — заявил Кобахидзе.

Отметим, что двумя неделями ранее Кобахидзе предположил, что ЕС откроет переговоры о вступлении страны в союз в 2025 году.

В среду, 27 ноября, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили спрогнозировал, что вступление в ЕС разрушит экономику страны. Он отметил, что для этого шага Грузии надо подготовиться: если Грузия решит стать членом ЕС, то ей придется жить по законам Евросоюза, а значит, ввести визовый режим со многими странами. Кроме того, будет необходимо отменить режим свободной торговли с рядом государств.

В июне этого года в Грузии вступил в силу закон «О прозрачности иностранного влияния», или закон об иноагентах. По словам Папуашвили, его целью является «укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне». Однако закон не одобрила бóльшая часть населения Грузии, и в стране начались массовые протесты.

После принятого закона посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не отменят.