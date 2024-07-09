Посол ЕС: интеграция Грузии в Евросоюз приостановлена

Посол ЕС 9 июля завил о приостановке процесса интеграции Грузии в Евросоюз.
По словам посла, ЕС заморозил выделенные для Минобороны Грузии 30 млн евро из-за закона об иноагентах.
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Посол ЕС 9 июля завил о приостановке процесса интеграции Грузии в Евросоюз.
По словам посла, ЕС заморозил выделенные для Минобороны Грузии 30 млн евро из-за закона об иноагентах.
Новость дополняется.
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