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    Посол ЕС: интеграция Грузии в Евросоюз приостановлена

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    13 комментариев

    Посол ЕС 9 июля завил о приостановке процесса интеграции Грузии в Евросоюз.

    По словам посла, ЕС заморозил выделенные для Минобороны Грузии 30 млн евро из-за закона об иноагентах.

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    Комментарии 13

    Zet09 Июл 2024 в 10:23
    значит в брикс...
    +0−0
    Блейк09 Июл 2024 в 10:16
    А можно подумать, что Грузию кто-то собирался в ЕС брать. В ЕС, кто не понял, берут страны с общей границей, анклавов там нет. У Грузии и ЕС общих границ нет. Только морская, но это не катит. Политика расширения ЕС, в последнее время идёт не за приток новых стран с могучей промышленностью, там у них своя есть и конкурентов они не пустят. А берут страны с небольшими доходами, для привлечения рабочей силы в свою промышленность. Посмотрите на Болгарию, Румынию, Прибалтику, они все на заработках в более развитых экономически странах ЕС. Те же поляки в Германии ишачат, а в Польше украинцы. В этом смысл расширения этой организации. Да и послушайте мрии украинцев, они в ЕС хотят не потому, что у них там рай европейский на Украине сразу наступит, бабла столько у ЕС нет, а для того, чтобы свинтить со своей страны и работать там. Знаю, поскольку родня украинская в ЕС уехала, успели, и возвращаться не собираются.
    +1−0
    Эд Хэммет09 Июл 2024 в 10:14
    Грузинские депутаты не догадывались о таких последствиях их мудрых решений для своей страны? Или Иванишвили компенсирует им моральные издержки?
    +0−0
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