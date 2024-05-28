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    В Грузии окончательно принят закон об иноагентах. Парламент преодолел вето президента

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    Грузинский парламент 28 мая большинством голосов преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенное на закон о прозрачности иностранного влияния — так называемый «закон об иноагентах». О результатах голосования сообщает РИА Новости.

    84 голоса были отданы за преодоление вето; 4 — против. Принятие закона провозгласил спикер парламента Шалва Папуашвили.

    Грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния» 14 мая в окончательном, третьем чтении. Заседание проходило на фоне драк и протестов. Вскоре после этого свое вето на закон наложила президент.

    Законопроект продвигала правящая партия «Грузинская мечта». По мнению экспертов, это может быть связано с приближающимися парламентскими выборами, которые пройдут 26 октября 2024 года: принятый закон позволит контролировать некоммерческие организации, занимающиеся наблюдением на выборах, и не допускать их к работе по причине финансирования из-за рубежа.

    После оглашения результатов голосования полиция стала подтягивать дополнительные силы к парламенту для поддержания порядка: у здания уже начали собираться противники закона и протестующие.

    Ранее в мае «Грузинская мечта» анонсировала создание публичной базы данных лиц, подозреваемых в причастности к дестабилизации обстановки в стране.

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    ГрузияВетоЗакон об иноагентахПарламентПрезидент
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