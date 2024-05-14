В Грузии приняли законопроект об иноагентах. На улицах шумят и колотят в двери

Грузинский парламент 14 мая принял в окончательном, третьем, чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Заседание проходило на фоне драк и протестов.



Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, у которых иностранное финансирование составляет более 20% годового дохода, регистрироваться в специальном реестре и ежегодно заполнять финансовую декларацию. За инициативу проголосовали 84 депутата, 30 выступили против, сообщает «Sputnik Грузия».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит на законопроект вето. Однако парламент может преодолеть его. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном заявил, что грузинское правительство готово рассмотреть «все справедливые замечания международных партнеров» касательно закона об иноагентах при процедуре преодоления вето, пишет ТАСС.