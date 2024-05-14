В Грузии приняли законопроект об иноагентах. На улицах шумят и колотят в двери

Грузинский парламент 14 мая принял в окончательном, третьем, чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Заседание проходило на фоне драк и протестов.
Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, у которых иностранное финансирование составляет более 20% годового дохода, регистрироваться в специальном реестре и ежегодно заполнять финансовую декларацию. За инициативу проголосовали 84 депутата, 30 выступили против, сообщает «Sputnik Грузия».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит на законопроект вето. Однако парламент может преодолеть его. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном заявил, что грузинское правительство готово рассмотреть «все справедливые замечания международных партнеров» касательно закона об иноагентах при процедуре преодоления вето, пишет ТАСС.
В ходе обсуждения законопроекта парламентарии устроили массовую драку. Растаскивать депутатов пришлось сотрудникам внутренней охраны. На улице акции протеста не утихали во время заседания и продолжились после. Люди шумели и колотили в двери. На площадь Свободы в 500 метрах от парламента Грузии стянули спецназ и водометы, пишет «Sputnik Грузия».
Активные общественные протесты против закона об иноагентах в Грузии начались еще весной 2023 года. После массовых акций и солидарности с протестующими президента Зурабишвили законопроект отложили. Весной 2024 года его вновь достали в работу, но уже как законопроект «О прозрачности иностранного влияния». С середины апреля в стране начались массовые протесты. Полиция разгоняла демонстрантов с применением резиновых пуль. Премьер Кобахидзе заявлял, что закон будет принят несмотря на протесты.