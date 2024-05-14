Реклама

    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, южн

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    В Грузии депутаты парламента подрались из-за закона об иноагентах и попали на видео

    1717
    3 комментария

    Грузинские депутаты устроили массовую драку в ходе обсуждения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Сегодня, 14 мая, парламент страны должен рассмотреть его в третьем, окончательном чтении.

    Как сообщил портал Pirveli, изначально участниками конфликта стали председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и его коллега от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе. Последний бросил бутылку в Хабеишвили, после чего завязалась драка, к которой подключились остальные участники заседания.

    Автор: Georgian Public Broadcaster / YouTube

    Судя по трансляции грузинской телекомпании, в потасовке участвовали и женщины. В результате растаскивать депутатов пришлось сотрудникам внутренней охраны. Заседание было прервано.

    1 мая парламент Грузии проголосовал за закон «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. Голоса распределились, как и на прежнем заседании: за проголосовали 83 депутата из 150. Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20 % годового дохода, обязаны будут регистрироваться в специальном реестре и заполнять годовую финансовую декларацию. Несколько дней у парламента Грузии в Тбилиси не утихали многотысячные протесты, люди строили баррикады, демонстрантов разгоняли газом.

    Грузинское общество активно протестовало против законопроекта «О регистрации иностранных агентов» еще весной 2023 года. Тогда, после принятия закона в первом чтении, тысячи людей вышли на улицы, требуя не допустить его принятия и ускорить интеграцию в Евросоюз. В результате массовых акций и солидарности с ними президента страны Саломе Зурабишвили законопроект был отложен «на дальнюю полку». Достали его вновь весной 2024-го, с новой подачей — теперь это законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В апреле его внесли на рассмотрение в грузинский парламент, и во время обсуждений депутаты неоднократно дрались. Массовые акции протеста начались 15 апреля. Юридический комитет грузинского парламента одобрил законопроект. Однако президент Саломе Зурабишвили обещает наложить на него вето.

    В соседней Армении 14 мая идут протесты по иной причине. По данным ТАСС, участники антиправительственных митингов блокировали основные дорожные развязки, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. «Все 63 активиста были доставлены в участки полиции из-за невыполнения законных требований полицейских», — сообщили в пресс-службе МВД республики.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрузияЗакон об иноагентахАрменияПротесты
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close