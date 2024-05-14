В Грузии депутаты парламента подрались из-за закона об иноагентах и попали на видео

Грузинские депутаты устроили массовую драку в ходе обсуждения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Сегодня,
Как сообщил портал Pirveli, изначально участниками конфликта стали председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и его коллега от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе. Последний бросил бутылку в Хабеишвили, после чего завязалась драка, к которой подключились остальные участники заседания.
Автор: Georgian Public Broadcaster / YouTube
Судя по трансляции грузинской телекомпании, в потасовке участвовали и женщины. В результате растаскивать депутатов пришлось сотрудникам внутренней охраны. Заседание было прервано.
1 мая парламент Грузии проголосовал за закон «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. Голоса распределились, как и на прежнем заседании: за проголосовали 83 депутата из 150. Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более
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