В Грузии депутаты парламента подрались из-за закона об иноагентах и попали на видео

Грузинские депутаты устроили массовую драку в ходе обсуждения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Сегодня, 14 мая , парламент страны должен рассмотреть его в третьем, окончательном чтении.

Как сообщил портал Pirveli, изначально участниками конфликта стали председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и его коллега от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе. Последний бросил бутылку в Хабеишвили, после чего завязалась драка, к которой подключились остальные участники заседания.



Автор: Georgian Public Broadcaster / YouTube

Судя по трансляции грузинской телекомпании, в потасовке участвовали и женщины. В результате растаскивать депутатов пришлось сотрудникам внутренней охраны. Заседание было прервано.



1 мая парламент Грузии проголосовал за закон «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. Голоса распределились, как и на прежнем заседании: за проголосовали 83 депутата из 150. Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20 % годового дохода, обязаны будут регистрироваться в специальном реестре и заполнять годовую финансовую декларацию. Несколько дней у парламента Грузии в Тбилиси не утихали многотысячные протесты, люди строили баррикады, демонстрантов разгоняли газом.



Грузинское общество активно протестовало против законопроекта «О регистрации иностранных агентов» еще весной 2023 года . Тогда, после принятия закона в первом чтении, тысячи людей вышли на улицы, требуя не допустить его принятия и ускорить интеграцию в Евросоюз. В результате массовых акций и солидарности с ними президента страны Саломе Зурабишвили законопроект был отложен «на дальнюю полку». Достали его вновь весной 2024-го , с новой подачей — теперь это законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В апреле его внесли на рассмотрение в грузинский парламент, и во время обсуждений депутаты неоднократно дрались. Массовые акции протеста начались 15 апреля . Юридический комитет грузинского парламента одобрил законопроект. Однако президент Саломе Зурабишвили обещает наложить на него вето.

