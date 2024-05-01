В Тбилиси полиция начала жестко разгонять протестующих против закона «об иноагентах». Спецназ применил резиновые пули и водометы

После нескольких часов уличных протестов 30 апреля спецназ в Тбилиси применил резиновые пули для разгона демонстрантов – сообщило РИА Новости. Сотни человек отказались уходить от здания парламента Грузии, требуя не принимать закон «об иностранных агентах».
Полиция попыталась оттеснить протестующих с одной из центральных улиц Тбилиси, Руставели. Участники протестов, по свидетельствам корреспондентов РИА Новости, кидали в ответ бутылки и камни.
ТАСС опубликовал видео, на которых полицейские пытаются разогнать людей водометами. Грузинский телеканал Rustavi 2 сообщил столкновениях между сотрудниками органов правопорядка и протестующими: демонстранты оказывают активное сопротивление при задержании. Есть информация о применении к ним газа и светошумовых гранат.
После 22:00 МВД Грузии выпустило официальное заявление о том, что уличные протесты переросли в беспорядки и поэтому полицейские немедленно займутся восстановлением общественного порядка.
Президент Грузии требует от МВД прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси.
Начались массовые аресты протестующих. В полицейских летят бутылки и другие предметы. Полиция применила водометы.
Сразу несколько подразделений спецназа в сопровождении водометов двинулись с разных улиц к проспекту Руставели, оставив один путь для отхода митингующих. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Демонстранты отошли назад. На данный момент ситуация стабилизировалась. Парламент полностью окружен силовиками.
Трое полицейских пострадали при разгоне митинга в Тбилиси, сообщили в Минздраве Грузии.
Грузинское общество активно протестовало против законопроекта «О регистрации иностранных агентов» еще весной 2023 года. Тогда, после принятия закона в первом чтении, тысячи людей вышли на улицы, требуя не допустить его принятия и ускорить интеграцию в Евросоюз. В результате массовых акций и солидарности с ними президента страны Саломе Зурабишвили законопроект был отложен «на дальнюю полку».
Достали его вновь весной 2024, с новой подачей – теперь это законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В апреле его внесли на рассмотрение в грузинский парламент, и во время обсуждений депутаты неоднократно дрались. Массовые акции протеста начались 15 апреля и не утихают две недели. 30 апреля состоялись вторые чтения законопроекта, одновременно с этим стали более массовыми демонстрации рядом с парламентом. Журналисты сообщали о задержаниях.
Юридический комитет грузинского парламента одобрил законопроект. Однако президент Саломе Зурабишвили обещает наложить на него вето.