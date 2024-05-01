В Тбилиси полиция начала жестко разгонять протестующих против закона «об иноагентах». Спецназ применил резиновые пули и водометы

После нескольких часов уличных протестов 30 апреля спецназ в Тбилиси применил резиновые пули для разгона демонстрантов – сообщило РИА Новости. Сотни человек отказались уходить от здания парламента Грузии, требуя не принимать закон «об иностранных агентах».



Полиция попыталась оттеснить протестующих с одной из центральных улиц Тбилиси, Руставели. Участники протестов, по свидетельствам корреспондентов РИА Новости, кидали в ответ бутылки и камни.



ТАСС опубликовал видео, на которых полицейские пытаются разогнать людей водометами. Грузинский телеканал Rustavi 2 сообщил столкновениях между сотрудниками органов правопорядка и протестующими: демонстранты оказывают активное сопротивление при задержании. Есть информация о применении к ним газа и светошумовых гранат.



После 22:00 МВД Грузии выпустило официальное заявление о том, что уличные протесты переросли в беспорядки и поэтому полицейские немедленно займутся восстановлением общественного порядка.



Президент Грузии требует от МВД прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси.

Начались массовые аресты протестующих. В полицейских летят бутылки и другие предметы. Полиция применила водометы.



Сразу несколько подразделений спецназа в сопровождении водометов двинулись с разных улиц к проспекту Руставели, оставив один путь для отхода митингующих. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.



Демонстранты отошли назад. На данный момент ситуация стабилизировалась. Парламент полностью окружен силовиками.

Трое полицейских пострадали при разгоне митинга в Тбилиси, сообщили в Минздраве Грузии.



Грузинское общество активно протестовало против законопроекта «О регистрации иностранных агентов» еще весной 2023 года. Тогда, после принятия закона в первом чтении, тысячи людей вышли на улицы, требуя не допустить его принятия и ускорить интеграцию в Евросоюз. В результате массовых акций и солидарности с ними президента страны Саломе Зурабишвили законопроект был отложен «на дальнюю полку».