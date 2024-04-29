Комитет парламента Грузии одобрил закон об иноагентах. В Тбилиси готовятся к митингам

Юридический комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом 29 апреля сообщает Sputnik Грузия.
По данным издания, постатейное обсуждение документа длилось почти 10 часов. На заседании комитета происходили стычки между оппозиционными и провластными депутатами.
На видео попало, как депутат Хатия Деканоидзе бросила бутылку в члена парламентского большинства Гурама Мачарашвили. Последний обвинил Хатию «в продаже страны» ради должности в другом государстве (Деканоидзе – экс-глава Нацполиции Украины).
Sputnik Грузия
Сегодня в Тбилиси анонсированы два митинга. Один — в поддержку закона об иноагентах, у здания парламента на проспекте Руставели. Второй — оппозиционный в парке Ваке.
Накануне марш против законопроекта об иноагентах в Тбилиси закончился стычками с полицией.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето, если он будет принят в трех чтениях. С 15 апреля в Тбилиси продолжаются протесты с требованием отозвать законопроект, есть задержанные.