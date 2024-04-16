Протесты в Грузии: в Тбилиси начались стычки митингующих с полицией

Спецназ МВД Грузии применил слезоточивый газ при разгоне протестующих у парламента республики. Об этом вечером 16 апреля сообщает ТАСС.



По данным агентства, грузинская полиция задерживает митингующих. Те отступают. Как передает телеканал Rustavi 2, против протестующих применили водомет, а сами митингующие начали кидать в спецназовцев различные предметы.



«МВД еще раз призывает участников митинга возле парламента <...> воздерживаться от насильственных действий и нападений на полицейских. В ходе акции уже пострадал один сотрудник МВД. <...> В случае, если участники митинга продолжат свои противоправные действия, МВД применит специальные меры, предусмотренные законом»,— говорится в сообщении МВД Грузии.