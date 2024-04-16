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    Протесты в Грузии: в Тбилиси начались стычки митингующих с полицией

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    Спецназ МВД Грузии применил слезоточивый газ при разгоне протестующих у парламента республики. Об этом вечером 16 апреля сообщает ТАСС.

    По данным агентства, грузинская полиция задерживает митингующих. Те отступают. Как передает телеканал Rustavi 2, против протестующих применили водомет, а сами митингующие начали кидать в спецназовцев различные предметы.

    «МВД еще раз призывает участников митинга возле парламента <...> воздерживаться от насильственных действий и нападений на полицейских. В ходе акции уже пострадал один сотрудник МВД. <...> В случае, если участники митинга продолжат свои противоправные действия, МВД применит специальные меры, предусмотренные законом»,— говорится в сообщении МВД Грузии.

    ТАСС сообщает также о пострадавших среди журналистов. По данным агентства, оператор грузинского телеканала Rustavi 2 пострадал в ходе разгона митинга — он надышался слезоточивым газом.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала: 15 апреля во время обсуждения «закона об иноагентах» в грузинском парламенте глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. В этот момент второй рассказывал с трибуны о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния», споры вокруг которого и стали причиной массовых протестов в Грузии.

    Возле парламента в понедельник прошел массовый митинг, сообщалось о задержании 14 человек.

    Впервые закон внесли в парламент в марте, но отозвали из-за протестов. В начале апреля проект вновь внесли на рассмотрение. Суть новеллы в том, что любая организация, финансируемая из-за рубежа больше чем на 20%, должна ежегодно предоставлять декларацию о доходах с указанием их источников, напоминает «Коммерсантъ».

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