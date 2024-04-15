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    В Тбилиси продолжаются массовые протесты против грузинского закона об иноагентах

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    В Тбилиси тысячи людей вышли на митинг против грузинского закона об иноагентах. Как сообщает 15 апреля РИА Новости, МВД Грузии призвало собравшихся повиноваться полиции и предупредило, что готово применить силу.

    «В случае если они выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания, правоохранители используют специальные возможности», — цитирует агентство заявление грузинских силовиков. У одного из входов в парламент замечены спецназ и водометы.

    Автор: Sova — всё о Грузии / YouTube

    Вечером в понедельник комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал законопроект об иноагентах, сообщает ТАСС.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала: во время обсуждения в грузинском парламенте глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. В этот момент второй рассказывал с трибуны про законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Кадры начала потасовки запечатлела камера трансляции. Ее оперативно закончили.

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