В Тбилиси продолжаются массовые протесты против грузинского закона об иноагентах

В Тбилиси тысячи людей вышли на митинг против грузинского закона об иноагентах. Как сообщает 15 апреля РИА Новости, МВД Грузии призвало собравшихся повиноваться полиции и предупредило, что готово применить силу.
«В случае если они выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания, правоохранители используют специальные возможности», — цитирует агентство заявление грузинских силовиков. У одного из входов в парламент замечены спецназ и водометы.
Автор: Sova — всё о Грузии / YouTube
Вечером в понедельник комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал законопроект об иноагентах, сообщает ТАСС.
Напомним, «Фонтанка» рассказывала: во время обсуждения в грузинском парламенте глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. В этот момент второй рассказывал с трибуны про законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Кадры начала потасовки запечатлела камера трансляции. Ее оперативно закончили.