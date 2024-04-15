В Тбилиси продолжаются массовые протесты против грузинского закона об иноагентах

В Тбилиси тысячи людей вышли на митинг против грузинского закона об иноагентах. Как сообщает 15 апреля РИА Новости, МВД Грузии призвало собравшихся повиноваться полиции и предупредило, что готово применить силу.



«В случае если они выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания, правоохранители используют специальные возможности», — цитирует агентство заявление грузинских силовиков. У одного из входов в парламент замечены спецназ и водометы.