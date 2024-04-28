    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 5

    0 м/с, штиль

    771мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.78eur98.03

    Марш против законопроекта об иноагентах в Тбилиси закончился стычками с полицией. На месте спецназ, силовики пустили газ

    1134
    3 комментария

    Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси вечером 28 апреля переросла в стычки с полицией.

    Автор: видео с сайта youtube.com, канал Associated Press

    Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, несколько тысяч участников устроили марш от площади Первой республики до здания парламента на проспекте Руставели. Проспект Руставели полностью перекрыли. Демонстранты вышли с флагами Грузии и ЕС и с транспарантами против закона об иноагентах.

    После шествия и символического круга вокруг здания парламента участники начали устраивать стычки с полицией у здания парламента. По словам корреспондента ТАСС, митингующие попытались пройти к сцене перед законодательным органом, которая установлена для митинга сторонников правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», запланированного на 29 апреля. Полиция не дала им этого сделать, после чего началась потасовка. Силовики применили перцовый газ. Прибыл спецназ, появились водометы и специальная техника для разгона митинга.

    17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах, если он будет принят в трех чтениях. С 15 апреля в Тбилиси продолжаются протесты с требованием отозвать законопроект, есть задержанные.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТбилисиГрузияЗакон об иноагентах
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close