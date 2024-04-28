Марш против законопроекта об иноагентах в Тбилиси закончился стычками с полицией. На месте спецназ, силовики пустили газ

Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси вечером 28 апреля переросла в стычки с полицией.
Автор: видео с сайта youtube.com, канал Associated Press
Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, несколько тысяч участников устроили марш от площади Первой республики до здания парламента на проспекте Руставели. Проспект Руставели полностью перекрыли. Демонстранты вышли с флагами Грузии и ЕС и с транспарантами против закона об иноагентах.
После шествия и символического круга вокруг здания парламента участники начали устраивать стычки с полицией у здания парламента. По словам корреспондента ТАСС, митингующие попытались пройти к сцене перед законодательным органом, которая установлена для митинга сторонников правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», запланированного на 29 апреля. Полиция не дала им этого сделать, после чего началась потасовка. Силовики применили перцовый газ. Прибыл спецназ, появились водометы и специальная техника для разгона митинга.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах, если он будет принят в трех чтениях. С 15 апреля в Тбилиси продолжаются протесты с требованием отозвать законопроект, есть задержанные.