Днем драка, вечером принятие. В Грузии приняли закон об иноагентах во втором чтении, люди снова на улицах

Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах во втором чтении, несмотря на то, что документ стал причиной протестов в стране, не утихающих уже некоторое время. Трансляция заседания, которому предшествовала драка парламентариев, велась 1 мая на официальном сайте парламента.
Голоса распределились, как и на прежнем заседании: за проголосовали 83 депутата из 150. Это представили правящей партии «Грузинская мечта» и партии «Власть народа». Оппозиция в голосовании участия не принимала.
Как сообщает «Sputnik Грузия» и местные СМИ, в данный момент у здания грузинского парламента снова собрались протестующие.
При этом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иностранных агентах будет принят, несмотря на протесты.
Акции в Тбилиси не утихают уже некоторое время. Митингующие собрались у парламента и накануне, 30 апреля. В результате людей разгоняли силовики, дошло до применения слезоточивого газа и водометов. В ответ протестующие дрались и бросали в силовиков бутылки, наполненные водой.