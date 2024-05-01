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    Днем драка, вечером принятие. В Грузии приняли закон об иноагентах во втором чтении, люди снова на улицах

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    Фото: скриншот с сайта YouTube
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    Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах во втором чтении, несмотря на то, что документ стал причиной протестов в стране, не утихающих уже некоторое время. Трансляция заседания, которому предшествовала драка парламентариев, велась 1 мая на официальном сайте парламента.

    Голоса распределились, как и на прежнем заседании: за проголосовали 83 депутата из 150. Это представили правящей партии «Грузинская мечта» и партии «Власть народа». Оппозиция в голосовании участия не принимала.

    Как сообщает «Sputnik Грузия» и местные СМИ, в данный момент у здания грузинского парламента снова собрались протестующие.

    При этом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иностранных агентах будет принят, несмотря на протесты.

    Акции в Тбилиси не утихают уже некоторое время. Митингующие собрались у парламента и накануне, 30 апреля. В результате людей разгоняли силовики, дошло до применения слезоточивого газа и водометов. В ответ протестующие дрались и бросали в силовиков бутылки, наполненные водой.

    Фото: скриншот с сайта YouTube

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