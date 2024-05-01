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    В парламенте Грузии депутаты подрались перед обсуждением закона об иноагентах

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    Депутаты оппозиции и парламентское большинство подрались в парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должны были обсудить законопроект об иноагентах, 1 мая сообщает ТАСС.

    Соцсети

    Драка между депутатами оппозиции и парламентского большинства произошла перед началом пленарного заседания, где должно продолжиться обсуждение законопроекта об иноагентах. Кадры перепалки опубликовал местный телеканал «Мтавари Архи».

    Все началось с того, что оппозиция раскритиковала действия спецназа, накануне во время акции протеста избившего главу крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили, пишет ТАСС. Действия силовиков поддержали представители правящей партии «Грузинская мечта». Начавшаяся словесная перепалка переросла в драку. Обсуждение было остановлено.

    Очередной митинг против закона об иноагентах прошел в Тбилиси накануне, 30 апреля. Протестующие выстроились перед зданием парламента Грузии, где рассматривался во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Для разгона демонстрантов спецназ применил слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

    В ночь на среду президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала заявление, где назвала акцию мирной и призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон. В ходе протестной акции, по данным МВД Грузии, задержаны 63 человека, шесть полицейских пострадали.

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