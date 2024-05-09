В Армении массовый митинг. Архиепископ дал Пашиняну час на отставку

Армянская апостольская церковь в лице архиепископа Тавушской епархии Баграта Галстаняна требует от правительства Армении уйти в отставку. Он уверен, что власти «провалили» управление страной.

Массовый митинг проходит 9 мая на площади Республики в центре Еревана. Галстанян несколько дней назад начал шествие из Тавушской области и за пять дней дошел до столицы. Он потребовал отставки Николы Пашиняна и дал ему на это час. За указанное время, заявил архиепископ, он готов обсудить условия отставки.

«Они разрушили всю систему безопасности, с первого дня их правления превратили церковь в мишень, нанесли удар по столпам нашей самобытности, отвергают факт геноцида армян, разрушили образовательную систему, утратили Арцах. Но самое главное, действующим властям во внешних отношениях нечего сказать нигде, ни за одним переговорным столом», — цитата по «Интерфаксу».