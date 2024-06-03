В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах, он вступил в силу. Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

«Сегодня я подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне», — цитирует информагентство Папуашвили.