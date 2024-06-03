В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах, он вступил в силу. Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.
«Сегодня я подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне», — цитирует информагентство Папуашвили.
Парламент большинством голосов преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили, которое ранее было наложено.
Активные общественные протесты против закона об иноагентах в Грузии начались весной 2023 года. После массовых акций и из-за солидарности с протестующими президента Зурабишвили законопроект отложили. Весной 2024 года его вернули в работу, но уже как законопроект «О прозрачности иностранного влияния». С середины апреля в стране начались массовые протесты, полиция разгоняла демонстрантов с применением резиновых пуль. Премьер Кобахидзе тогда заявил, что закон будет принят, несмотря на протесты.