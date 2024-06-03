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    В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

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    Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах, он вступил в силу. Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

    «Сегодня я подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне», — цитирует информагентство Папуашвили.

    Парламент большинством голосов преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили, которое ранее было наложено. 84 голоса были отданы за преодоление вето, 4 — против. Принятие закона провозгласил спикер парламента Шалва Папуашвили.

    Активные общественные протесты против закона об иноагентах в Грузии начались весной 2023 года. После массовых акций и из-за солидарности с протестующими президента Зурабишвили законопроект отложили. Весной 2024 года его вернули в работу, но уже как законопроект «О прозрачности иностранного влияния». С середины апреля в стране начались массовые протесты, полиция разгоняла демонстрантов с применением резиновых пуль. Премьер Кобахидзе тогда заявил, что закон будет принят, несмотря на протесты. 14 мая во время обсуждения законопроекта в парламенте произошла массовая драка. На улицах также было не очень спокойно — и во время заседания, и после него. В район парламента в целях безопасности пришлось стягивать спецназ.

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    ГрузияЗакон об иноагентах
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