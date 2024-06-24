Боррель: ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования, если закон об иноагентах не отменят

Грузия не продвинется по пути вступления в ЕС, если правительство не сменит свой курс. Как передает 24 июня ТАСС, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не отменят.



«Мы готовы прекратить финансовую поддержку Грузии и поддержку по линии Европейского фонда мира. Это можно сделать немедленно», — цитирует агентство заявление Борреля.

Напомним, 20 июня о том, что принятие закона об иностранных агентах «заморозило интеграцию Грузии в Евросоюз» заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.