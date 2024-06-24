Боррель: ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования, если закон об иноагентах не отменят

Грузия не продвинется по пути вступления в ЕС, если правительство не сменит свой курс. Как передает 24 июня ТАСС, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не отменят.
«Мы готовы прекратить финансовую поддержку Грузии и поддержку по линии Европейского фонда мира. Это можно сделать немедленно», — цитирует агентство заявление Борреля.
Напомним, 20 июня о том, что принятие закона об иностранных агентах «заморозило интеграцию Грузии в Евросоюз» заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
Закон об иноагентах в Грузии вызвал массовые протесты. Они начались еще весной 2023 года. Весной 2024 года его вернули в работу уже как закон «О прозрачности иностранного влияния». В Грузии снова вспыхнули протесты, полиция разгоняла демонстрантов с применением резиновых пуль.
В конце мая 2024 года грузинский парламент принял закон, преодолев вето президента страны. В начале июня он вступил в силу.