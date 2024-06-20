Посол ЕС: закон об иноагентах заморозил интеграцию Грузии в Евросоюз

Принятие закона об иностранных агентах «заморозило интеграцию Грузии в Евросоюз». Об этом журналистам заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
По словам Герчинского, в настоящее время ЕС и Грузия переживают «трудный период отношений», пишет 19 июня газета «Гражданская Грузия». «Мы неоднократно заявляли, что принятие закона об иностранном влиянии отрицательно скажется на стремлении Грузии вступить в ЕС. К сожалению, это произошло. На следующей неделе ЕС обсудит последствия», — заявил он.
Сначала ответные меры обсудят на уровне министров иностранных дел, затем президенты и премьер-министры стран-участниц обсудят их и примут решение, отметил посол. Он добавил, что Европейская служба внешних связей подготовила список возможных последствий и уже разослала его членам ЕС.
Закон об иноагентах в Грузии вызвал массовые протесты. Они начались еще весной 2023 года. Тогда, после того как президент страны Саломе Зурабишвили выразила солидарность с общественностью, законопроект отложили, но весной 2024 года его вернули в работу уже как закон «О прозрачности иностранного влияния». В Грузии снова вспыхнули протесты, полиция разгоняла демонстрантов с применением резиновых пуль. А премьер Кобахидзе заявил, что инициативу примут, несмотря на протесты.
В конце мая грузинский парламент принял закон, преодолев вето президента страны. В начале июня он вступил в силу.