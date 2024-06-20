Посол ЕС: закон об иноагентах заморозил интеграцию Грузии в Евросоюз

Принятие закона об иностранных агентах «заморозило интеграцию Грузии в Евросоюз». Об этом журналистам заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



По словам Герчинского, в настоящее время ЕС и Грузия переживают «трудный период отношений», пишет 19 июня газета «Гражданская Грузия». «Мы неоднократно заявляли, что принятие закона об иностранном влиянии отрицательно скажется на стремлении Грузии вступить в ЕС. К сожалению, это произошло. На следующей неделе ЕС обсудит последствия», — заявил он.

Сначала ответные меры обсудят на уровне министров иностранных дел, затем президенты и премьер-министры стран-участниц обсудят их и примут решение, отметил посол. Он добавил, что Европейская служба внешних связей подготовила список возможных последствий и уже разослала его членам ЕС.