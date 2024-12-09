Нейтрализовали за пять дней: премьер Грузии заявил, что полиция справилась с оппозицией

Грузинские правоохранители за считанные дни нейтрализовали силы оппозиции в стране, объявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Партия войны устроила имитацию войны, с помощью которой они намеревались победить на выборах. Мы видели небольшой пример этого на проспекте Руставели. Однако вы видели, что министерству внутренних дел потребовалось ровно 5 дней, чтобы нейтрализовать ресурсы радикальной оппозиции», — цитирует Tabula.ge слова Кобахидзе от 9 декабря.

Премьер выразил благодарность МВД Грузии, министру Вахтангу Гомелаури и полицейским за проделанную работу.

«Фонтанка» сообщала, что с 28 ноября в Грузии продолжаются митинги оппозиции. Мирные демонстрации постепенно переросли в настоящие сражения с полицией с использованием слезоточивого газа, водометов, пиротехники и подручных предметов. Это произошло после отказа официального Тбилиси от переговоров о вступлении в Евросоюз и евроинтеграции. МВД Грузии начало проводить обыски у оппозиционных лидеров.