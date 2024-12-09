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Политика Нейтрализовали за пять дней: премьер Грузии заявил, что полиция справилась с оппозицией

Нейтрализовали за пять дней: премьер Грузии заявил, что полиция справилась с оппозицией

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18 комментариев

Грузинские правоохранители за считанные дни нейтрализовали силы оппозиции в стране, объявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Партия войны устроила имитацию войны, с помощью которой они намеревались победить на выборах. Мы видели небольшой пример этого на проспекте Руставели. Однако вы видели, что министерству внутренних дел потребовалось ровно 5 дней, чтобы нейтрализовать ресурсы радикальной оппозиции», — цитирует Tabula.ge слова Кобахидзе от 9 декабря.

Премьер выразил благодарность МВД Грузии, министру Вахтангу Гомелаури и полицейским за проделанную работу.

«Фонтанка» сообщала, что с 28 ноября в Грузии продолжаются митинги оппозиции. Мирные демонстрации постепенно переросли в настоящие сражения с полицией с использованием слезоточивого газа, водометов, пиротехники и подручных предметов. Это произошло после отказа официального Тбилиси от переговоров о вступлении в Евросоюз и евроинтеграции. МВД Грузии начало проводить обыски у оппозиционных лидеров.

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Комментарии
20
Правнук Комиссара
2 часа
А что скажут потужно-пырыможныкы? Вжэ ны скачэ?
Гость
2 часа
Полиция справилась с оппозицией? Или с нарушителями общественного порядка? С оппозицией положено справляться в дискуссиях - в парламентских дискуссиях, в телевизионных. Выставляя своих ораторов на митингах, и т.п.
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