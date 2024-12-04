Водометы, лазерные указки, и «фейерверкометы». Что происходит в Грузии на шестой день протестов

В Грузии 28 ноября вспыхнула новая серия протестных акций после заявления властей о том, что открытие переговоров о вступлении страны в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года. Теперь возле здания парламента республики в центре Тбилиси ежедневно проходят митинги, которые продолжаются до поздней ночи и завершаются тем, что спецназ разгоняет участников протестов. «Фонтанка» рассказывает, что происходило на шестой день митингов.

Во вторник, 3 декабря, в Тбилиси прошел очередной антиправительственный митинг. Как передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на слова вице-спикера парламента Грузии, протестующие начали использовать пиротехнику в качестве огнестрельного оружия.



«Еще раз я хотела бы напомнить всем, кто искренне хочет протестовать против чего-либо, что у каждого есть возможность провести демонстрацию в этой стране. Но это должно оставаться в пределах нормальной формы выражения и иметь мирные цели», — подчеркнула Нино Цилосани.



Известно, что один из участников протестов выстрелил из пиротехники в журналиста Общественного вещателя Бесо Гаприндашвили. В настоящее время врачи оказывают первую помощь корреспонденту. Помимо него, на акциях также пострадал оператор RT, получивший химический ожог глаза.



Протестующие вновь устроили «фейерверкомет» в здание парламента, участники акции также используют лазерные указки, чтобы ослеплять правоохранителей. В ответ спецназ использует водометы, слезоточивый газ и перцовый аэрозоль.



Отмечается, что на протестных акциях в сторону полицейских также бросают «коктейли Молотова». Пара митингующих была задержаны за повреждение водомета с помощью зажигательной смеси. По информации МВД Грузии, некоторые участники митинга прибегают к насильственным действиям.

«Участники митинга оскорбляют сотрудников правоохранительных органов и бросают в их сторону различные тупые предметы, пиротехнику и легковоспламеняющиеся вещества. Еще раз призываем каждого участника митинга протестовать в рамках закона», — отмечается в сообщении.



Кроме того, среди участников митингов все чаще стали появляться подростки. Некоторые из несовершеннолетних бросаются камнями в полицейских. В понедельник, 2 декабря, Саломе Зурабишвили обратилась к школам через соцсети с призывом присоединиться к акциям протеста, следуя примеру университетов.



Патриархия Грузии, в свою очередь, выразила осуждение в адрес президента страны за её призыв к учащимся школ присоединяться к протестным акциям.



«В таких условиях любое заявление, направленное на подстрекательство к вовлечению школьников и несовершеннолетних, особенно высказанное президентом страны, который должен стараться нейтрализовать существующую поляризацию и ненависть среди людей, вызывает обеспокоенность», — говорится в заявлении Патриархии.



Напомним, после временного отказа властей Грузии от переговоров по вступлению в Евросоюз 28 ноября начались акции протеста в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, в столице демонстранты перекрыли проспект Руставели, а в Кутаиси и Тбилиси — дороги у офисов правящей «Грузинской мечты». Именно лидер партии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.