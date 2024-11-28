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Общество В Грузии начались протесты после отказа властей от переговоров по вступлению в ЕС

В Грузии начались протесты после отказа властей от переговоров по вступлению в ЕС

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3 комментария

В нескольких городах Грузии начались протесты после временного отказа властей от переговоров по вступлению в Евросоюз. Об этом вечером 28 ноября сообщает «Интерфакс», ход протестных акций освещает Sputnik Грузия.

Акции протеста начались в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, в столице демонстранты перекрыли проспект Руставели, а в Кутаиси и Тбилиси — дороги у офисов правящей «Грузинской мечты». Именно лидер партии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

Местные телеграм-каналы сообщают о столкновениях с полицией в Кутаиси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сегодняшний день «ознаменовал окончание конституционного переворота». По ее словам, правительство «объявило войну своему народу».

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Грузия Протесты Тбилиси Саломе Зурабишвили ЕС Вступление в ЕС
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Комментарии
3
Ankor
1 минута
Возвращается в родную гавань.
8588426842
9 минут
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