Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом столкновении «Опеля» и автобуса в Ленобласти

Ребёнок и трое взрослых пострадали в автобусе, в который врезался «Опель» в Кингисеппском районе Ленобласти. Для водителя автомобиля ДТП стало последним.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на автодороге Санкт-Петербург — Ручьи немногим позже половины четвёртого дня 14 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что «Опель Астра» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом № 677, который курсирует между Сосновым Бором и посёлком Котельский.
32-летний мужчина, сидевший за рулём автомобиля, получил смертельные травмы. В больницу увезли четырёх пассажиров автобуса, в том числе 12-летнего ребёнка. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.