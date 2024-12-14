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Происшествия Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом столкновении «Опеля» и автобуса в Ленобласти

Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом столкновении «Опеля» и автобуса в Ленобласти

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7 комментариев

Ребёнок и трое взрослых пострадали в автобусе, в который врезался «Опель» в Кингисеппском районе Ленобласти. Для водителя автомобиля ДТП стало последним.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на автодороге Санкт-Петербург — Ручьи немногим позже половины четвёртого дня 14 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что «Опель Астра» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом № 677, который курсирует между Сосновым Бором и посёлком Котельский.

32-летний мужчина, сидевший за рулём автомобиля, получил смертельные травмы. В больницу увезли четырёх пассажиров автобуса, в том числе 12-летнего ребёнка. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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Комментарии
7
VKuser15335355
1 час
Сегодня ехал из Соснового бора в 12 часов примерно. Было скользко, все ехали колонной около 60 км/ч. Нас догнал вот такой примерно автобус и пошел на обгон всей колонны сразу , там был знак обгон запрещён, но это его не останавливало. Он всё таки всех обогнал и через пять минут вся колонна машин догнала опять его на остановке, он высаживал людей. Зачем он так рисковал? Не увидел номер к сожалению , сзади автобус был весь заляпан грязью.
266138465
1 час
Уровень смертности в ДТП по странам: Финляндия - 3,9 на 100000 человек, Россия - 12,0 на 100000...........чем мы отличаемся?
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