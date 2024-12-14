Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом столкновении «Опеля» и автобуса в Ленобласти

Ребёнок и трое взрослых пострадали в автобусе, в который врезался «Опель» в Кингисеппском районе Ленобласти. Для водителя автомобиля ДТП стало последним.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на автодороге Санкт-Петербург — Ручьи немногим позже половины четвёртого дня 14 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что «Опель Астра» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом № 677, который курсирует между Сосновым Бором и посёлком Котельский.