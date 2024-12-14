Путин рассказал, где проходит фронт противостояния между Россией и Западом

Владимир Путин во время пленарного заседания XXII съезда партии «Единая Россия» 14 декабря рассказал, где, по его убеждению, пролегает фронт противостояния между Россией и Западом.

«Фронт сейчас проходит не только по линии соприкосновения. Глобальное, решающее противостояние затрагивает все сферы нашей жизни: культуру, мировоззрение, экономику, технологии», — сказал он и призвал быть на острие этого противостояния, чтобы отстоять интересы своей страны.

Он также подчеркнул, что важно вовлекать участников СВО в управление «на гражданке» на разных уровнях. Если у человека нет соответствующего опыта и образования, но он хочет этим заниматься — ему необходимо помочь.