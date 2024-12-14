Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

пасмурно, снег

ощущается как -7

2 м/c,

вос.

 752мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Куда пойти на выходных
Как штрафовать самокаты
Промышленный Петербург
Проезд дорожает
Надежда Ленфильма
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
В квитанциях снова радио
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Путин рассказал, где проходит фронт противостояния между Россией и Западом

Путин рассказал, где проходит фронт противостояния между Россией и Западом

1 244
14 комментариев

Владимир Путин во время пленарного заседания XXII съезда партии «Единая Россия» 14 декабря рассказал, где, по его убеждению, пролегает фронт противостояния между Россией и Западом.

«Фронт сейчас проходит не только по линии соприкосновения. Глобальное, решающее противостояние затрагивает все сферы нашей жизни: культуру, мировоззрение, экономику, технологии», — сказал он и призвал быть на острие этого противостояния, чтобы отстоять интересы своей страны.

Он также подчеркнул, что важно вовлекать участников СВО в управление «на гражданке» на разных уровнях. Если у человека нет соответствующего опыта и образования, но он хочет этим заниматься — ему необходимо помочь.

«Ищите таких людей, найдите их, помогите им: образование получить, опыт», — отметил Путин.

По его словам, в регионах России около 300 участников СВО заняли управленческие позиции по результатам выборов.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
pgrad
16 минут
А можно заниматься не "противостоянием"с кем бы то ни было, а развитием и благосостоянием своей родины и её народа: строить жильё и заводы, школы и университеты, пахать и сеять, собирать урожай, растить и воспитывать детей достойными людьми под мирным небом??
mrA
17 минут
...у него в голове?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12