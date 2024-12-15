Ребенок в Петербурге попал в реанимацию после падения с двухъярусной кровати

Трехлетний мальчик с врожденным ДЦП играл с сестрой и упал с высоты второго яруса кровати. Он в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, отец ребенка позвонил в 112 накануне около восьми часов вечера. Мальчика с родителями увезли в больницу с проспекта Энтузиастов. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и состояние после судорог.

Отец рассказал полиции, что мальчик с рождения имеет диагноз ДЦП и по недосмотру родителей он упал со второго яруса кровати. Он самый младший в семье, у мальчика пятеро братьев и сестер.