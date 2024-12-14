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Город Дороги Петербурга замело, машины скользят по жидкому месиву

Дороги Петербурга замело, машины скользят по жидкому месиву

3 750
30 комментариев

Циклон «Яра», который в Петербурге с напряжением ждали синоптики, коммунальные службы и МЧС, разгулялся к вечеру 14 декабря. Как и предупреждали экстренные службы, дороги замело и даже в центре города машины скользят по снегу.

Чаще всего петербуржцы делятся фото и видео из центральных районов Петербурга: как снежное месиво заполнило Невский проспект, Садовую и многие другие улицы, Дворцовый мост.

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Коммунальщики тоже охотно делятся фотографиями, демонстрируя нагрузку на снегоуборочную технику: на некоторых кадрах видно, как ее саму заметает снегом.

Как автомобили рассекают просторы снежной мешанины, видно даже с камер видеонаблюдения. Например, это отчетливо можно наблюдать с камеры «ОтЛичного Петербурга», направленной на пересечение Садовой и Невского.

Источник:

Засыпало и Фрунзенский район. Впрочем, местные жители делятся фотографиями даже с радостью сопровождая публикацию рисунком снежинки: «Зима пришла».

В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» — кадры аварий и сложной дорожной обстановки, в основном на трассах вокруг города.

Синоптики прогнозировали к понедельнику высоту снежного покрова до 15-20 сантиметров. За выходные может выпасть половина средней месячной нормы осадков.

Аппарат вице-губернатора Евгения Разумишкина 14 декабря заявил, что коммунальные службы временно перешли на круглосуточный режим работы. В ночь с субботы на воскресенье на улицы вывели 730 единиц техники и 330 дворников.

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Комментарии
34
Фокусник Данилин
45 минут
Все как обычно…
мы ещё не начинали!
33 минуты
каждый год одно и тоже со времён вали полстакана, шок от снега в декабре и бодрые отчёты о сотнях миллионов уборочной техники.
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