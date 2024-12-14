«Это первые снежные выходные в городе». Коммунальные службы Петербурга работают круглосуточно

Петербургские коммунальные службы перешли в особый режим работы 14–15 декабря из-за циклона «Яра». Ожидается, что в городе выпадет до 15 сантиметров снега, региональное МЧС предупреждает о сложной дорожной обстановке.

Как сообщают в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина, уборка улиц не прекращалась в ночь с 13 на 14 декабря: работали 268 единиц техники и 132 дворника. В ночь с 14 на 15 декабря на уборку снега выйдут 730 единиц техники и 330 дворников.

«Это первые снежные выходные в городе. Важно оперативно реагировать на изменения погодных условий и в соответствии корректировать задачи для дворников и механизаторов. Всю ночь наша дорожная служба работала в усиленном режиме: провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

В течение дня проводят очистку лотковой зоны. Особое внимание стараются уделять тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и станциям метро. Пешеходные дорожки превентивно обрабатывают солью.

«Проведена превентивная обработка тротуаров солью для того, чтобы снег таял. Как только начинается снегопад, мы начинаем полное прометание до тех пор, пока снег не закончится. После окончания снегопада повторим повторную обработку солью для недопущения скользкости», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела комплексной уборки дорожного предприятия «Коломяжское» Максим Наумов.

Снегоплавильные пункты Петербурга приняли первые грузовики со снегом. Так, 220 кубометров снега поступили в пункт на Шкиперском протоке (Васильевский остров), 45 кубометров — в пункт на Взлетной улице (юг Петербурга). Всего в режиме готовности 18 снегоплавильных пунктов.

МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти выпустило предупреждение о том, что 15 декабря в городе местами ожидается сильный снег, на дорогах будет сложная обстановка.