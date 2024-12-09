«Ничего эффективнее пока в отрасли не имеется». Зимний засол улиц стартовал

Первую неделю декабря можно считать первой в Петербурге по-настоящему зимней. Температура была стабильно минусовая, и, хотя снега практически не было, подмерзающие улицы постоянно грозили покрыться льдом. Дорожные предприятия традиционно использовали солевые растворы для превентивной обработки и чистую техническую соль — чтобы не дать наледи закрепиться на проезжей части и тротуарах, рассказывает 9 декабря городской комитет по благоустройству.

В общей сложности израсходовано около полутора тысяч кубометров соляных растворов и почти 6 тысяч тонн соли. По мнению специалистов, для того, чтобы сберечь пешеходов и автомобилистов, ничего более эффективного и экологичного в отрасли пока нет. Отдельные участки (для предотвращения травматизма) посыпали пескосоляной смесью — на это ушло 4 тысячи тонны.

Садово-парковые предприятия тоже работают на безопасность — посыпают песком дорожки в парках, скверах и садах. Деревья и цветы укрывают на зиму: утепляют торфом, оборачивают стволы мешковиной, надевают чехлы даже на кроны. Так им будет легче пережить перепады температур и противостоять вредному налету с дорог.