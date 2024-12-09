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Город «Ничего эффективнее пока в отрасли не имеется». Зимний засол улиц стартовал

«Ничего эффективнее пока в отрасли не имеется». Зимний засол улиц стартовал

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11 комментариев
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Первую неделю декабря можно считать первой в Петербурге по-настоящему зимней. Температура была стабильно минусовая, и, хотя снега практически не было, подмерзающие улицы постоянно грозили покрыться льдом. Дорожные предприятия традиционно использовали солевые растворы для превентивной обработки и чистую техническую соль — чтобы не дать наледи закрепиться на проезжей части и тротуарах, рассказывает 9 декабря городской комитет по благоустройству.

В общей сложности израсходовано около полутора тысяч кубометров соляных растворов и почти 6 тысяч тонн соли. По мнению специалистов, для того, чтобы сберечь пешеходов и автомобилистов, ничего более эффективного и экологичного в отрасли пока нет. Отдельные участки (для предотвращения травматизма) посыпали пескосоляной смесью — на это ушло 4 тысячи тонны.

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Садово-парковые предприятия тоже работают на безопасность — посыпают песком дорожки в парках, скверах и садах. Деревья и цветы укрывают на зиму: утепляют торфом, оборачивают стволы мешковиной, надевают чехлы даже на кроны. Так им будет легче пережить перепады температур и противостоять вредному налету с дорог.

На улицах Петербурга в эти дни работают 600 с лишним единиц техники и более 1100 специалистов ручной уборки.

С вопросами по уборке звоните в дежурную службу комблага по круглосуточному номеру 314-60-13. На дорожных предприятиях работают «горячие линии». Кроме того, сообщить о проблеме можно, нажав кнопку под «шапкой» в группе комитета в «ВК».

В ближайшие дни в Петербурге, напомним, потеплеет. Подробный прогноз погоды на каждый день недели читайте на «Фонтанке».

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ПО ТЕМЕ
Очистка улиц Благоустройство Обработка улиц Соль на дорогах Песко-соляная смесь
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Комментарии
11
Cashmare
1 час
"Первую неделю декабря неделю можно считать первой". это шедевр, ящитаю
Гость
1 час
Посыпать тротуары песком - слишком дешево для такого понтующего города как Питер. Только химией за семикратную цену !
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