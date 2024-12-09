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Город День перехода. Главного «виновника» погодных изменений назвал синоптик Колесов

День перехода. Главного «виновника» погодных изменений назвал синоптик Колесов

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1 комментарий

Источник:

Интересные процессы происходят в атмосфере над Петербургом. Понедельник, 9 декабря, — переходный день, и переход этот начался с ночи, когда ветер повернул к западным направлениям, что даёт начало постепенному повышению температуры воздуха. Об этом рассказывает в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.

«За прошедшие три дня температура воздуха в Санкт-Петербурге практически не менялась, впрочем, как и сама погода. Прямо такой застой в атмосфере, но с неприятно высокой влажностью», — констатирует синоптик.

Сегодня же днём температура в городе достигнет нуля, а уже завтра и в среду ждём обещанную оттепель. Пусть и ненадолго, но температура повысится до плюс 1-3 градусов. Атмосферное давление пока ещё повышенное, но к среде достигнет нормы. А во второй половине недели во всем регионе снова установятся отрицательные температуры.

«Циклоны следуют далеко по северу, через Баренцево и Белое море, и как раз они в своей южной части выносят очень теплый воздух с Северной Атлантики. Способствовать этому будет и усиление западного ветра, который в ближайшие три дня будет довольно свежим и неприятным, до 8-13 м/с», — отмечает Колесов.

Осадков в первой половине недели практически не будет, разве что морось, а во второй половине, когда уже начнется похолодание и ветер повернет к северному направлению, местами вероятен небольшой снег.

«Ожидаемое похолодание снова несерьёзное, так как в Санкт-Петербурге температура воздуха ниже -1…-6 градусов не понизится», — добавляет синоптик.

Подробный прогноз погоды на каждый день недели читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
1
282408812
2 часа
да пора уже и постоянный плюс поворачивать. надоела зима!
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