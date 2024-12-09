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Город Общество Температура со знаком плюс вернется в Петербург: подробный прогноз на неделю

Температура со знаком плюс вернется в Петербург: подробный прогноз на неделю

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Наступившая неделя в Петербурге началась с влияния скандинавского антициклона, который понизил вероятность осадков и удержит сегодня температуру в зоне небольших морозцев. Во вторник и среду регион останется под влиянием гребня этого антициклона, по периферии которого к берегам Невы будут поступать тёплые воздушные массы атлантического происхождения. В эти дни погода ожидается ветреной и преимущественно сухой, с положительной температурной аномалией в 2-4°С. Во второй половине недели ветры в атмосфере развернутся на северные румбы и в Петербург вернутся более зимние температуры, а сопровождать похолодание будет небольшой снег. Об этом 9 декабря рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в понедельник, облачно с прояснениями, без существенных осадков, гололедица. Днём +1…+3°С. Ветер северо-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 776 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Во вторник облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -2…-4°С, днём +1…+3°С. Ветер западный, 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +1…+3°С, днём +2…+4°С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг облачно, небольшой снег, местами гололедица. Ночью 0…-2°С, днём 0…-2°С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица. Ночью -4…-6°С, днём -2…-4°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, суббота начнётся с влияния очередного циклона. Небо постепенно закроют плотные облака, после полудня начнётся снег, а температура подрастёт до 0…-2°С.

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Комментарии
1
lachavoje
54 минуты
Теплу - ура! Снега - не надо!
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