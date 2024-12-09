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Город В Петербурге холодно и сухо. Завтра погода будет уже совсем другой

В Петербурге холодно и сухо. Завтра погода будет уже совсем другой

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В Петербурге последний холодный день перед потеплением.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 декабря в городе облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха днём -1…-3 градуса. На дорогах гололедица.

Сегодня синоптическую ситуацию в регионе сформирует гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с северо-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и оградит город от осадков. При этом столбики термометров останутся в зоне небольших морозцев. Атмосферное давление будет расти и составит 776 мм рт. ст., что существенно выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Уже завтра начнётся потепление, и температуры станут положительными. При этом осадки все еще будут идти в виде снега, хоть и небольшого.

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Комментарии
5
VVvolkov
1 час
а у нас в Дамаске и вчера было более-менее тепло, и сегодня +9 и снега нет ((
Весело вставлять
2 часа
Хоть бы снега навалило..снегоуборщик немогу проверить нормально с этой слякотью..скажите там Северо-заподному управлению,пусть организуют снегопад..я проверю, потом пускай тает...тчк
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