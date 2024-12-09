В Петербурге холодно и сухо. Завтра погода будет уже совсем другой

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







В Петербурге последний холодный день перед потеплением.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 декабря в городе облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха днём -1…-3 градуса. На дорогах гололедица.

Сегодня синоптическую ситуацию в регионе сформирует гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с северо-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и оградит город от осадков. При этом столбики термометров останутся в зоне небольших морозцев. Атмосферное давление будет расти и составит 776 мм рт. ст., что существенно выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Уже завтра начнётся потепление, и температуры станут положительными. При этом осадки все еще будут идти в виде снега, хоть и небольшого.