Карты, деньги и шары: украшаем елку с прицелом на достаток и любовь

Для украшения елки можно использовать карты Таро Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU







Начало декабря — самое время, чтобы начать если не украшать елку, то хотя бы планировать этот приятный ритуал. Во многих семьях есть традиция: и взрослые, и дети достают игрушки и вместе наряжают праздничное дерево, обсуждая планы на новый год. Считается, что если правильно украсить елку, то в новом году это поможет привлечь в жизнь благополучие, достаток и успех. Верить в это или нет — каждый решает сам. Но если вы все-таки хотите попробовать — читайте советы в этом материале.

Как задобрить Змею

2025 год по восточному календарю — год Зеленой Деревянной Змеи. Уже это указывает на то, чем можно украшать елку, чтобы задобрить символ: это могут быть игрушки зеленого цвета или сделанные из дерева. Более оригинальный вариант, который может не понравиться любителям животных, — игрушки в виде птиц и мышей, желательно из натуральных материалов. Естественно, наиболее универсальный вид украшения — шарики с изображением змеи.

Кроме зеленого, в убранстве можно использовать и другие змеиные цвета: песочный, оранжевый, золотистый, белый, красный, синий.

Символы богатства

Наверняка многим хочется увеличить свои доходы в 2025 году, потратив при этом минимум усилий. Обратите внимание на денежные украшения: например, шарики с изображением монет. В обычные новогодние шары или фигурки можно поместить свернутые купюры.

А вот открыто использовать деньги для украшения елки нельзя. И в целом не рекомендуется хранить монеты и купюры там, где их могут увидеть гости. Вместо этого для елки можно приобрести специальные ленты с искусственными монетами золотого или серебряного цвета или любые другие украшения этих цветов.

Если вы все-таки решите положить несколько купюр в новогодние елочные игрушки, то после праздников нужно достать эти деньги и положить в свой кошелек. Считается, что такая купюра, вне зависимости от номинала, поможет привлекать деньги в течение года.

Исполнение желаний

У всех есть мечты. Если ваши желания материальны и конкретны, то перед новым годом стоит прописать их на бумаге и составить четкий план того, как их осуществить. Листок стоит хранить в бумажнике, повесить на холодильник или рядом с рабочим местом.

Другой вариант — коротко написать, чего вы хотите (дом, путешествие, а может, автомобиль), свернуть в трубочку, перевязать красной веревкой или лентой, и повесить на новогоднюю елку.

Еще можно использовать для украшения игрушки, изображающие то, что вы хотите. Как вариант — небольшой флаг страны, которую мечтаете посетить.

Дела любовные

Тем, кто в новом году хочет встретить свою любовь или наладить отношения с партнером, для украшения елки стоит выбрать соответствующие символы. Можно самостоятельно вырезать из бумаги или картона сердечки и повесить на праздничное дерево на красной нити. Если у вас уже есть партнер, с которым вы надеетесь провести много счастливых лет, то на этих же сердцах напишите ваши имена (только на внутренней стороне, так, чтобы это не было видно гостям).

Если вы не любите рукоделие, то елочные игрушки в форме сердца, лебедей или белых голубей можно найти в магазинах и на маркетплейсах. Если вы настроены серьезно и решительно, то поищите фигурки жениха и невесты.

Индивидуальные символы

Для общего благополучия можно украсить елку теми вещами, которые вы считаете своими личными талисманами. Если считаете какое-то животное своим покровителем, то выбирайте игрушки в виде такого зверя, даже мифического. Другой вариант — найти украшение со своим знаком зодиака, арканом Таро, любимым числом или животным, в год которого вы родились.