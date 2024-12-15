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Город Петербург побил снежный максимум. Посмотрите, как выглядит город

Петербург побил снежный максимум. Посмотрите, как выглядит город

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37 комментариев

В Петербурге выпало рекордное количество снега за эту зиму. «Фонтанка» показывает в воскресенье, 15 декабря, как город оказался под снежным покрывалом.

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Сегодня утром Петербург проснулся под пушистым белым одеялом. Снег впервые за эту зиму выпал настолько обильно, укрыв собой улицы города, крыши домов, деревья и машины.

Как отмечает ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы. Утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этой зимой. В Ленинградской области сугробы достигли высоты более четверти метра: в Кингисеппе уровень снега поднялся до 25 сантиметров, а в Озерках и Волосово — до 27 сантиметров.

Напомним, в Петербурге синоптики прогнозировали к понедельнику высоту снежного покрова до 15–20 сантиметров. За выходные может выпасть половина средней месячной нормы осадков.

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Комментарии
37
Была надежда, но его уговорили.
10 минут
Итог:: ничего не убрано)))) И так во всем, постоянный ввод в заблуждение.
Spirit_5e4d86fa7e079
41 минута
А эту красоту с дорог когда убирать начнут? Или техника снова в помощь Мариуполю уехала?
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