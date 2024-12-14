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Город В Мурино маленький робот-доставщик застрял в снегу. Как ему помочь?

В Мурино маленький робот-доставщик застрял в снегу. Как ему помочь?

1 925
18 комментариев

Первая метель в Петербурге и Ленобласти создала сложности не только для автомобилистов, но и для роботов-доставщиков «Яндекса» — обратила внимание «Фонтанка» вечером 14 декабря.

На улицах Мурино можно встретить одиноко мигающего, застрявшего в снегу робота, подающего сигнал о помощи.

Источник:

Пресс-служба «Яндекса» рассказывала «Фонтанке», что переменчивая зимняя погода — одна из главных проблем для роботов-доставщиков. В более спокойное время они справляются с бездорожьем, преодолевают поребрики, но когда под колесами вязкий снег, а под ним корочка льда — это может сделать движение невозможным.

Когда робот останавливается и подает тревожный сигнал, ему дистанционно старается помочь оператор. Но на помощь могут приходить и сами горожане. Сначала нужно проверить, не заблокированы ли колеса. Если заблокированы, то подождать: на это уйдет не более 30 секунд. После этого можно либо убрать снег из-под колес, либо подтолкнуть робота вперед. Дальше он сможет двигаться сам.

«Жители Мурино очень тепло относятся к нашим роботам, и мы благодарны им за доброе отношение», — отмечали в «Яндексе».

По ситуации на осень 2024 роботы-доставщики «Яндекса» работали только в Мурино. Компания затруднялась ответить на вопрос: когда такие роботы появятся в Петербурге или других городах Ленобласти. Выбор именно Мурино в качестве экспериментальной площадки объясняли тем, что город густонаселен и спрос на услуги доставки там постоянно растёт. Роботов-доставщиков можно встретить также в некоторых районах Москвы и Сколково.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о рынке развития сервисов доставки.

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Комментарии
18
Игорь Протасов
1 час
Маленький робот-доставщик? Наверное, это был РОБОТряс... или безРОБОТный...
Сила в Правде!!
1 час
олимжоны где.
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