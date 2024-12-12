Военно-медицинский музей приглашает детей поискать формулу «Эликсира жизни»

Военно-медицинский музей приглашает школьников, у которых пока нет уроков химии, на своеобразное знакомство с этим учебным предметом на примере… средневековой алхимической книги. А заодно —предлагают подумать над «формулой эликсира жизни». 9+

Алхимия сейчас ассоциируется с шарлатанством и лженаукой. Однако наука химия (в современном понимании) возникла лишь в XVIII веке, а пытливые умы и до того стремились познать тайны мироздания — и попутно получить драгметаллы и целительные эликсиры. Эксперты подчеркивают, что алхимию нельзя даже приблизительно назвать предшественницей химии (скорее уж она была «духовной дисциплиной»), — однако алхимики в своих опытах получали соляную кислоту, мышьяк, сурьму. Слово «фосфор» (по латыни phosphorus — «носитель света») придумал немецкий алхимик XVII века Хенниг Бранд, получив светящийся в темноте белый порошок — и полагая, что из этого получится и золото. Для своего открытия алхимик выпаривал урину, собранную в солдатских казармах, — не погнушался.