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Афиша Plus Военно-медицинский музей приглашает детей поискать формулу «Эликсира жизни»

Военно-медицинский музей приглашает детей поискать формулу «Эликсира жизни»

580
1 комментарий

Военно-медицинский музей приглашает школьников, у которых пока нет уроков химии, на своеобразное знакомство с этим учебным предметом на примере… средневековой алхимической книги. А заодно —предлагают подумать над «формулой эликсира жизни». 9+

Источник:

Алхимия сейчас ассоциируется с шарлатанством и лженаукой. Однако наука химия (в современном понимании) возникла лишь в XVIII веке, а пытливые умы и до того стремились познать тайны мироздания — и попутно получить драгметаллы и целительные эликсиры. Эксперты подчеркивают, что алхимию нельзя даже приблизительно назвать предшественницей химии (скорее уж она была «духовной дисциплиной»), — однако алхимики в своих опытах получали соляную кислоту, мышьяк, сурьму. Слово «фосфор» (по латыни phosphorus — «носитель света») придумал немецкий алхимик XVII века Хенниг Бранд, получив светящийся в темноте белый порошок — и полагая, что из этого получится и золото. Для своего открытия алхимик выпаривал урину, собранную в солдатских казармах, — не погнушался.

Немало алхимиков было среди врачей (тот же Парацельс). Юным посетителям музея предложат расшифровать фразу из средневековой алхимической книги. В таинственных знаках зашифрована формула лекарства, которое спасло тысячи жизней. Идем 15 декабря с детьми на занятие «Формула „Эликсира жизни“: Как разгадать таинственные знаки» в Военно-медицинский музей (Введенский канал, 6).

Подробности на сайте музея. Начало в 15:00.

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Комментарии
1
282799367
1 час
"Эликсир жизни" - это "белый билет"
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