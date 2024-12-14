РИА Новости: Эрдоган не заявлял о присоединении городов Сирии к Турции, его неправильно поняли

РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что слова президента Реджепа Эрдогана про возможное единство Турции и городов Сирии неправильно поняли. Ранее в медиа разошлось видео выступления Эрдогана на съезде Партии справедливости и развития с комментариями о том, что президент якобы говорит о присоединении к Турции исторически родственных ей земель.

«Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ», — цитирует РИА Новости анонимный источник.

«Что бы произошло, если бы условия сложились иначе, когда Первая мировая война переопределяла границы в нашем регионе? Вероятнее всего, города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск, Ракка, стали бы нашими провинциями, как Антеп, как Хатай, как Урфа».

Перед этим высказыванием Эрдоган раскритиковал оппозиционную Республиканскую народную партию, которая была основана еще Ататюрком, а на последних президентских выборах выдвигала Кемаля Кылычдароглу. Как следует из автоматизированного перевода, Эрдоган заявил, что члены этой партии якобы не следят за мировой ситуацией и не рефлексируют о возможных вариантах развития истории, об утраченных землях по итогам Первой мировой.