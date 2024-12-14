Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

пасмурно, снег

ощущается как -7

2 м/c,

вос.

 752мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Куда пойти на выходных
Как штрафовать самокаты
Промышленный Петербург
Проезд дорожает
Надежда Ленфильма
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
В квитанциях снова радио
Рейтинги "Фонтанки"
Общество РИА Новости: Эрдоган не заявлял о присоединении городов Сирии к Турции, его неправильно поняли

РИА Новости: Эрдоган не заявлял о присоединении городов Сирии к Турции, его неправильно поняли

1 454
22 комментария

РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что слова президента Реджепа Эрдогана про возможное единство Турции и городов Сирии неправильно поняли. Ранее в медиа разошлось видео выступления Эрдогана на съезде Партии справедливости и развития с комментариями о том, что президент якобы говорит о присоединении к Турции исторически родственных ей земель.

«Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ», — цитирует РИА Новости анонимный источник.

«Фонтанка» перевела фрагмент выступления Эрдогана с турецкого языка с помощью искусственного интеллекта. Слова, вызвавшие волну обсуждения, значат примерно следующее:

«Что бы произошло, если бы условия сложились иначе, когда Первая мировая война переопределяла границы в нашем регионе? Вероятнее всего, города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск, Ракка, стали бы нашими провинциями, как Антеп, как Хатай, как Урфа».

Перед этим высказыванием Эрдоган раскритиковал оппозиционную Республиканскую народную партию, которая была основана еще Ататюрком, а на последних президентских выборах выдвигала Кемаля Кылычдароглу. Как следует из автоматизированного перевода, Эрдоган заявил, что члены этой партии якобы не следят за мировой ситуацией и не рефлексируют о возможных вариантах развития истории, об утраченных землях по итогам Первой мировой.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Эрдоган выступил с заявлением по ситуации в Сирии и назвал сирийцев «братьями и сестрами».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
282905187
1 час
Неужто пойдет освобождать исконные турецкие земли? Это прям кому-то нож в спину. И даже ниже. И не нож.
Игорь Протасов
1 час
Эрдоган подтёрся нашим :-)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12