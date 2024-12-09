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Политика Эрдоган выступил с заявлением по ситуации в Сирии

Эрдоган выступил с заявлением по ситуации в Сирии

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27 комментариев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не оставит сирийский народ в процессе восстановления страны и готова помочь в этой работе. В своем обращении после заседания кабинета министров он также назвал народ Сирии «настоящим хозяином этой славной победы».

Эрдоган «почтительно приветствовал» сирийский народ от своего имени и от имени Турции, назвал его «братским» и выразил надежду на совместное преодоление трудностей.

«Сирийский народ — наши братья и сестры. Наши дорогие друзья из всех слоев общества и всех вероисповеданий», — заявил турецкий лидер (цитата по РИА Новости).

Именно на родстве двух народов, по словам Эрдогана, основывается подход Турции к ситуации в Сирии, а не на «собственной выгоде», подчеркнул он, заявляя, что Турция готова участвовать в процессе восстановления Сирии, у которой «со вчерашнего дня начался светлый период».

По словам Эрдогана, «Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны», и единственной целью ее трансграничных операций является «защита своих граждан от террористических атак». Поэтому, добавил он, запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее подразделения в Сирии не являются собеседниками Анкары. «Сирия принадлежит сирийцам с их религиозной и конфессиональной принадлежностью. И именно сирийский народ будет принимать решения», — провозгласил глава государства и отметил важность сохранения территориальной целостности Сирии.

Также Эрдоган добавил, что ждет массового возвращения сирийских беженцев из Турции по мере налаживания ситуации. Турция вновь откроет границу с Сирией, чтобы облегчить возвращение беженцев домой.

«Мы открываем пограничный переход „Яйладаги“, чтобы предотвратить переполненность и облегчить движение транспорта во время возвращения сирийских беженцев», — заявил Эрдоган после заседания кабинета министров.

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Реджеп Тайип Эрдоган Сирия Беженцы
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Комментарии
27
Игорь Протасов
2 часа
Вот это настоящий геополитик... вся Сирия за 3 дня... не иначе, турецкие трактористы и шахтёры подсобили... Крошка Цахес что-то примолк :-)
Maxi 555
2 часа
Как то у Эрдогана всё получается, и в Карабахе и в Сирии. Наверное действует без плана.
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