На уборку всего снега понадобится 12 дней. Так подсчитали в администрации Петербурга

Снегопад в Петербурге идет вторые сутки. За это время выпало 20 сантиметров осадков. На уборку всего снега с улиц городским службам понадобится 12 дней — по нормативам.

Как рассказала пресс-служба комблага, на расчистку улиц в воскресенье, 15 декабря, вышло 939 машин и 969 работников. Уборка идет круглосуточно, тротуары и проезжую часть городские службы прометают в режиме 24/7, рассказали там же.

В жилищном комитете сообщили, что дворовые территории чистят 5464 работника и 817 единиц техники.

По прогнозам синоптиков, снега в Петербурге будет еще больше. После 15–16 часов в воскресенье осадки прекратятся, чтобы вернуться в понедельник.