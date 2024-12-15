В ДНР задержали причастного к подрыву внедорожника в центре Донецка

Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали жителя Донецка, причастного к подрыву автомобиля в центре города, который произошел 9 декабря. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В ДНР был задержан гражданин России, который подозревается в убийстве российского офицера в столице региона.

«Установлено, что задержанный, действуя по заданию ГУР МО Украины, заложил самодельное взрывное устройство под днище автомобиля потерпевшего и осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства с целью убийства», — отмечает Пушилин.

В Следственном комитете России добавляют , что украинские спецслужбы пообещали задержанному вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за подрыв машины.

В настоящее время сотрудники УФСБ и МВД по ДНР выясняют, кто еще был причастен к взрыву автомобиля, который привел к смерти человека. Оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР.