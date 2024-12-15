В ДНР задержали причастного к подрыву внедорожника в центре Донецка

Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали жителя Донецка, причастного к подрыву автомобиля в центре города, который произошел 9 декабря. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В ДНР был задержан гражданин России, который подозревается в убийстве российского офицера в столице региона.
«Установлено, что задержанный, действуя по заданию ГУР МО Украины, заложил самодельное взрывное устройство под днище автомобиля потерпевшего и осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства с целью убийства», — отмечает Пушилин.
В Следственном комитете России добавляют, что украинские спецслужбы пообещали задержанному вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за подрыв машины.
В настоящее время сотрудники УФСБ и МВД по ДНР выясняют, кто еще был причастен к взрыву автомобиля, который привел к смерти человека. Оперативные материалы переданы в СУ СК России по ДНР.
Напомним, утром 9 декабря стало известно о подрыве автомобиля в центре Донецка. Сообщалось о двух пострадавших. Позже выяснилось, что жертвой подрыва автомобиля в центре Донецка мог быть бывший начальник исправительной колонии в Еленовке Сергей Евсюков. Сильно пострадала и его супруга.
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